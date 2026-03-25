Yankees vs Giants: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Opening Day de la MLB 2026

La temporada 2026 de las Grandes Ligas arranca con un enfrentamiento de alto calibre entre los New York Yankees y los San Francisco Giants, dos de las franquicias más emblemáticas del béisbol, que se verán las caras este miércoles 25 de marzo de 2026 en el Oracle Park, estadio de los Giants ubicado en San Francisco, uno de los recintos más emblemáticos de la MLB.

Este partido será el encargado de levantar el telón de una nueva campaña en la MLB, con dos equipos que apuntan a ser protagonistas desde el inicio. Este formato, con un solo partido inaugural, permite centrar toda la atención en un duelo estelar.

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Yankees vs. Giants: Previa del partido

El duelo enfrenta a dos franquicias con una rica historia dentro del béisbol. Los Yankees, con su legado ganador, encaran cada temporada con la exigencia de pelear por el título, mientras que los Giants buscan consolidar un proyecto competitivo y aprovechar su condición de local.

El Opening Day suele estar cargado de simbolismo: es el primer vistazo a los equipos tras la pretemporada, donde cada jugada comienza a contar en la lucha por la postemporada.

Aunque pertenecen a ligas diferentes, Yankees y Giants comparten antecedentes históricos importantes, incluyendo enfrentamientos memorables en la Serie Mundial.

Este tipo de cruces interligas añade un atractivo especial, especialmente al tratarse del primer juego del calendario.

¿Cómo llegan Yankees y Giants al Opening Day 2026?

New York Yankees

Los Yankees llegan a este Opening Day con la clara intención de pelear por un título desde el primer día, apoyados en un proyecto renovado bajo la dirección de su cuerpo técnico y con figuras que han cargado la ofensiva en temporadas recientes.

Para este miércoles, el equipo de Nueva York tiene previsto comenzar el juego con Max Fried como abridor, uno de los brazos confiables de la rotación. Además, toda la atención se centra en Aaron Judge, quien busca redimirse y marcar la pauta tras la derrota del equipo de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial 2026 contra Venezuela.

San Francisco Giants

Por su parte, los Giants llegan con la motivación de ser un equipo competitivo desde el inicio y luchar por un lugar en la postemporada. La franquicia cuenta con nombres de peso como Matt Chapman, Rafael Devers, Willy Adames y Luis Arráez, quienes lideran un grupo con aspiraciones claras.

San Francisco cerró su preparación con ritmo positivo tras imponerse en dos juegos amistosos frente a los Sultanes de Monterrey, una serie de exhibición que ayudó al equipo a afinar detalles antes de recibir a los Yankees en la apertura.

Hora del Yankees vs. Giants

El primer juego de la temporada comenzará a las:

8:05 p.m. (ET) en Estados Unidos

en Estados Unidos 6:05 p.m. en México (centro)

Además, se espera una cobertura previa desde horas antes, con análisis, ceremonias y presentación de los equipos.

¿Dónde ver EN VIVO el Yankees vs. Giants?

El Opening Day 2026 será transmitido exclusivamente por Netflix en Estados Unidos, marcando un hecho histórico al llevar el béisbol a una de las plataformas de streaming más importantes del mundo.

¿Qué esperar del Opening Day 2026?

El partido promete intensidad desde el primer lanzamiento, con figuras estelares, ambiente de gala y una audiencia global pendiente del inicio de la temporada.

Más allá del resultado, este Yankees vs. Giants representa el inicio de una nueva historia en la MLB, donde cada equipo comienza desde cero en busca de la gloria.