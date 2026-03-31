Jannik Sinner logra el Sunshine Double en 2026 y pone en jaque el reinado de Carlos Alcaraz / NurPhoto

El tenista italiano Jannik Sinner se ha convertido en el gran protagonista del tenis en este 2026. El número dos del mundo logró consagrarse campeón del llamado Sunshine Double, es decir, conquistó los dos torneos Masters 1000 de Indian Wells y el Miami Open en el mismo año.

Jannik Sinner / NurPhoto Ampliar

Con este logro, Sinner recortó distancias en el ranking ATP respecto al actual número uno, Carlos Alcaraz. El italiano ha mostrado un nivel sobresaliente en las últimas semanas, dominando dos torneos que se disputan de forma consecutiva, ya que al finalizar uno, da inicio el otro.

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Tras la hazaña, Alcaraz no dudó en reconocer el desempeño de su rival y lo felicitó públicamente. El español expresó: “Felicidades a Jannik Sinner y a su equipo por ganar el Sunshine Double”, mostrando respeto y deportividad hacia quien hoy es su competidor más cercano en la cima del tenis mundial.

Cabe recordar que la última vez que un tenista consiguió el Sunshine Double fue en 2017, cuando Roger Federer lo logró. Sin embargo, el máximo referente en este rubro sigue siendo Novak Djokovic, quien lo consiguió en tres ocasiones: 2011, 2015 y 2016. Ahora, Sinner se une a este selecto grupo tras su actuación en 2026.

Jannik Sinner X Pastel Ghost

because hes a ghost in pastel pic.twitter.com/SBPKUdgkh2 — نور (@Nooriepie6) March 31, 2026

Ahora, Jannik Sinner depende completamente de sí mismo para ser el número uno del ranking ATP. Si logra conquistar el Masters 1000 de Montecarlo se adueñará de la primera posición, incluso si Carlos Alcaraz alcanza la final del torneo.