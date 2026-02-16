Sinner debuta con victoria ante Macháč en el Torneo de Doha y avanza a octavos de final / NurPhoto

El italiano Jannik Sinner arrancó con autoridad su participación en el ATP 500 de Doha al imponerse por 6-1 y 6-4 al checo Tomáš Macháč, en un tiempo de 1 h 11 m 27 s.

Jannik Sinner / Quality Sport Images Ampliar

Sinner tomó ventaja temprana al quebrar el servicio de Tomáš Macháč en el inicio del primer set. A partir de ese momento, Jannik Sinner controló el partido con autoridad desde su saque y marcó el ritmo de los intercambios.

En la primera manga, el italiano mostró una efectividad impecable: ganó el 100% de sus juegos al servicio, sin conceder oportunidades de break. En contraste, Macháč apenas obtuvo un 33% de efectividad con su saque, lo que se tradujo en dos quiebres en contra durante el set. La diferencia fue clara tanto en solidez como en contundencia.

Sinner también demostró potencia y precisión con el servicio al conectar 2 aces; además, sumó 8 golpes ganadores (winners), números que reflejan su dominio ofensivo. Por su parte, el tenista checo registró solo 1 ace, consiguió tres golpes ganadores, acumuló 10 errores no forzados y tres dobles faltas, una estadística que terminó pesando en el desarrollo del parcial.

Jannik Sinner en Qatar / DeFodi Images Ampliar

En el segundo set, Tomáš Macháč mostró una mayor resistencia y competitividad: logró ganar el 80% de sus puntos con el saque, sufrió un solo quiebre y conectó 10 golpes ganadores, además de cometer únicamente una doble falta. También salvó cuatro puntos de partido (match points), lo que evidenció su capacidad de reacción en momentos críticos.

Sin embargo, su rendimiento se vio afectado por los errores no forzados, que alcanzaron la cifra de 19, un factor que terminó pesando en el desarrollo del set. Por su parte, Jannik Sinner mantuvo su solidez y control: conectó 4 aces y volvió a conseguir el 100% de efectividad en sus juegos de servicio. Con estas estadísticas a su favor, Sinner cerró el partido con un triunfo por 2-0, mostrando superioridad y consistencia en ambas mangas.

Con este triunfo, Sinner avanzó a la segunda ronda y se prepara para enfrentar al australiano Alexei Popyrin en los octavos de final del torneo de Doha. Del otro lado del cuadro, Carlos Alcaraz, vigente número uno del mundo, ha generado expectativa en Doha tras su parón competitivo luego de coronarse en el Australian Open 2026. La posibilidad de que se enfrente a Sinner en la final atrae la atención de los aficionados.

