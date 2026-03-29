Alexa Grasso regresa con nocaut brutal y reaviva la pelea por el título en la UFC | VIDEO

Alexa Grasso regresa con nocaut brutal y reaviva la pelea por el título en la UFC / Jeff Bottari

Alexa Grasso firmó uno de los regresos más contundentes del año al vencer de forma espectacular a Maycee Barber en UFC Fight Night en Seattle, la jalisciense no sólo cortó una racha adversa sino que envió un mensaje claro en la división de las 125 libras.

La pelea cambió en segundos tras un certero contragolpe de izquierda que dejó sin respuesta a su rival, a partir de ahí Grasso aprovechó para lanzarse al ataque con una secuencia que combinó nocaut y sumisión en una escena poco común dentro del octágono.

El desenlace, registrado oficialmente como nocaut técnico (TKO) en el primer asalto, se volvió viral por la forma en que se desarrolló, además de significar el primer nocaut en la carrera de la mexicana dentro de UFC, reflejando su evolución más allá del striking.

We interrupt your college basketball coverage for a WILD knock out by Alexa Grasso

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Lejos de una celebración efusiva, Grasso mostró respeto absoluto al arrodillarse mientras Barber se recuperaba, una imagen que contrastó con la violencia del final y que reforzó su perfil competitivo dentro de la organización de MMA.

La victoria cobra mayor relevancia considerando el contexto reciente de la excampeona, quien venía de un empate y dos derrotas consecutivas, incluyendo la pérdida del título ante Valentina Shevchenko y un tropiezo frente a Natalia Silva.

El trabajo en su esquina también marcó diferencia con el regreso de Diego Lopes, cuyo enfoque en el jiujitsu se reflejó en la agresividad y precisión para cerrar la pelea, mostrando una versión más completa y peligrosa de la peleadora mexicana.

Ubicada como número tres del ranking, Grasso vuelve a entrar en la conversación por el campeonato de peso moscacon la mira puesta en Noche UFC en septiembre, donde nombres como Manon Fiorot y Erin Blanchfield aparecen como posibles rivales en su camino de regreso a la élite.