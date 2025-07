Hulk Hogan murió: Las mejores 10 luchas de la leyenda del Wrestling

Hulk Hogan fue considerado uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Hogan fue un campeón mundial en múltiples ocasiones y participó en algunos de los combates más emblemáticos de la historia del wrestling.

El impacto que generó en la lucha libre fue tan grande que se convirtió en un luchador fundamental para el espectáculo arriba del ring y durante su carrera tuvo encuentros que quedaron para el recuerdo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hulk Hogan, leyenda de la WWE ha muerto a los 71 años de edad

Hulk Hogan tuvo la oportunidad de protagonizar varios combates en los que no dejó en duda sus grandes habilidades y aunque algunos fueron repetitivos, poco a poco se convirtió en uno de los luchadores más memorables. A continuación, recordaremos sus 10 mejores combates.

LAS 10 MEJORES LUCHAS DE HULK HOGAN

Hulk Hogan es una leyenda del wrestling que ha dejado un legado duradero en el deporte. Su carrera ha inspirado a generaciones de luchadores y fanáticos del wrestling.

10.- Hulk Hogan vs Vince McMahon (WrestleMania 19): Este encuentro fue una pelea callejera y aunque parecía un simple encuentro, terminó por ser muy divertido e intenso, ya que ambos luchadores tuvieron un gran sacrificio físico.

9.- Hulk Hogan vs. Genichiro Tenryu – SuperWrestle en el Tokyo Dome: El luchador estadounidense brilló en el Super World Sports SuperWrestle del Tokyo Dome.

8.- Hulk Hogan vs. El Guerrero Definitivo – WrestleMania 6: Tanto Hulk Hogan como The Ultimate Warrior han dejado huella en la lucha libre, pero desafortunadamente algunos aficionados los consideraban mediocres; sin embargo, esta pelea fue una de las mejores en su paso por la WrestleMania 6.

7.- Hulk Hogan vs. Antonio Inoki - Campeonato IWGP 1983: En este encuentro, Hulk Hogan ganó el Campeonato Peso Pesado IWGP antes de que diera el salto a la WWE. El histórico luchador disputó un encuentro digno de ser recordado por el resto de la vida.

6.- nWo vs. Team WCW - Pelea de otoño de 1996: En el evento principal del Fall Brawl 1996, Hogan y los miembros del nWo Kevin Nash, Scott Hall y nWo Sting fueron los encargados de enfrentar al WCW, equipo que estaba integrado por Arn Anderson, Lex Luger, Ric Flair y Sting. Este combate quedará para la historia gracias a su épica narración, gracias a la buena actuación que tuvo cada luchador.

5.- Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash contra Lex Luger, Randy Savage y Sting - Fiesta en la Playa 1996: Esta pelea será recordada por ser una de las mejores en la WCW. Aunque el combate fue muy común e incluso caracterizado como mediocre, el giro a rudo de Hulk Hogan causó un gran impacto.

4.- Hulk Hogan y Genichiro Tenryu contra los Road Warriors - Wrestlefest en el Tokyo Dome: El Super World Sports Wrestlefest del Tokyo Dome fue testigo del encuentro que tuvo Hulk Hogan junto a Genichiro Tenryu para enfrentarse a The Road Warriors. Esta pelea causó revuelo entre los aficionados de la lucha libre porque era la primera vez que se subían al ring.

3.- Hulk Hogan vs. Stan Hansen - Cumbre de Lucha Libre (8.35): Un duelo muy intenso que le costó un poco de trabajo a Hulk Hogan para igualar a su rival en turno, finalmente el luchador estadounidense no decepcionó a sus seguidores y terminó por llevarse el combate.

2.- Hulk Hogan vs. The Rock – WrestleMania 18 (8.42): Este duelo será recordado como uno de los clásicos de todos los tiempos; The Rock y Hulk Hogan, se consagraron como dos personajes legendarios en WrestleMania 18. Aunque fue un duelo generacional, también fue un momento inolvidable que logró llamar la atención de los aficionados de la lucha libre.

1.- Combate Royal Rumble – Royal Rumble 1992: Sin duda este es uno de los mejores combates de Hulk Hogan. Con tan solo 11 minutos y medio en el ring, el estadounidense logró ser parte de los cuatro finalistas.

Hulk dejó en el camino a The Undertaker, The Berzerker y The Warlord antes de ser eliminado por Sid Justice. Posteriormente, el histórico luchador ayudó a Ric Flair a eliminar a Sid y finalmente, Ric Flair ganó el combate y el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE.

De este modo, Hulk Hogan seguirá siendo una figura icónica en el mundo del wrestling, y su legado continuará siendo celebrado por fanáticos de todo el mundo. Sin duda sus luchas serán recordadas y revividas en eventos de wrestling y en plataformas de streaming.