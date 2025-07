Hulk Hogan, leyenda de la WWE ha muerto a los 71 años de edad

Hulk Hogan (cuyo nombre real era Terry Eugene Bollea) nació el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, EE. UU, ha fallecido según reporta el medio TMZ.

Fue uno de los luchadores más famosos y populares de la historia de la lucha libre, conocido por su imponente figura, su característico grito de “¡Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you!” y su bigote rubio.

Hulk Hogan, la leyenda que marcó la lucha de la WWE

Hogan se hizo famoso en los años 80 como la cara de la World Wrestling Federation (WWF, ahora WWE), donde protagonizó una era dorada que catapultó la lucha libre profesional a la fama mundial. Su personaje, un hombre fuerte, valiente y lleno de energía positiva, conectó con millones de fans, especialmente en Estados Unidos y en muchos países, como México, donde la lucha libre tiene una enorme tradición.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Psycho Clown dejará de lucha de tiempo completo en México y firmará con WWE

A lo largo de su carrera, Hulk Hogan ganó múltiples campeonatos mundiales, incluyendo el Campeonato Mundial de la WWF en varias ocasiones. También participó en peleas legendarias contra luchadores como André el Gigante, Randy “Macho Man” Savage, y The Ultimate Warrior, entre otros.

Además de la lucha, Hogan también incursionó en el cine y la televisión, protagonizando películas como No Holds Barred y siendo parte del reality show Hogan Knows Best. En México, fue muy conocido también por su carisma y su rol como un héroe, lo que lo convirtió en un ícono no solo de la lucha, sino de la cultura pop mundial.

El día de hoy, Hulk Hogan ha fallecido a los 71 años de edad. Aún se desconocen las causas de su muerte, pero su legado seguirá siendo enorme, tanto en el mundo de la lucha libre como en la cultura popular en general.

TAMBIÉN PUEDES LEER: CMLL se burla de AAA y WWE con polémicos mensajes y vuelve la disputa por la Lucha Libre