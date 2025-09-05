TUDN ficha a una de las mejores voces del continente para el Mundial; dejará su país y se muda a México

El verano futbolero no solo se limita a los fichajes de las canchas, sino también en los medios de comunicación y para este año, TUDN parece ha pegado uno de los grandes bombazos de la temporada, contratando a una de las mejores voces de todo el continente.

Con miras ya a la Copa del Mundo, Televisa empieza a perfilar al plantel que tendrá en el 2026 y ha amarrado la llegada de uno de los personajes más reconocidos en América y que apenas hace unas semanas conquistó los oídos con su trabajo en el Mundial de Clubes.

Con la eterna competencia en TV Azteca, Con Christian Martinoli y Luis García, ahora TUDN busca una cara nueva, que refresque su baraja de relatores y analistas y con esta nueva contratación seguramente darán de qué hablar.

LOLA DEL CARRIL SE UNIRÁ A TUDN

Luego de su gran trabajo durante el Mundial de Clubes, la narradora argentina, Lola del Carril ha hecho las maletas y dejará su país para mudarse a México y ser la nueva cara de TUDN para lo que resta de este año y empezar la carrera rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Lola cayó con el pie derecho entre el roster de Televisa, que, junto a DAZN llevaron el Mundialito para todo el continente y logró hacer una gran mancuerna de transmisión con diferentes nombres de TUDN.

El más recordado, Marc Crosas, con quien se hizo viral por una especia de coqueteos durante un juego, pero más allá de eso, en general Lola fue bien recibida por otros talentos como Jorge Zamogilny, Hugo Salcedo o Felipe Sebastián Muñoz.

Luego de su éxito, tanto en la pantalla, como en redes sociales, Del Carril recibió la oferta y esta semana se despidió de familia y amigos en Argentina y ya viaja rumbo a México a una nueva aventura en su vida.

¿QUIÉN ES LOLA DEL CARRIL?

Lola del Carril es una periodista y relatora deportiva argentina de 26 años, reconocida por ser una de las voces femeninas más destacadas en la narración de fútbol en América Latina.

Nacida en Argentina, es licenciada en Comunicación Social y ha marcado hitos en su carrera, como ser la primera mujer en narrar un partido de la Primera División masculina en su país y participar en la primera dupla femenina en la cobertura del Mundial de Qatar 2022.

Comenzó su carrera en radios locales de Argentina y luego dio el salto a ESPN, donde narró partidos de ligas internacionales como la Serie A, Ligue 1, eliminatorias mundialistas y participó en programas como F12 y Generación F.

Ganó el reality Relatoras de la TV Pública de Argentina, que buscaba a la mejor narradora del país y se hizo viral en redes sociales, no solo por su trabajo en los partidos de futbol, sino por mezclar su gusto por la música. Toca varios instrumentos y canta.

Lola del Carril es considerada una pionera por romper barreras en un campo tradicionalmente dominado por hombres, enfrentando críticas pero consolidándose como una figura influyente en el periodismo deportivo. Su estilo fresco, natural y profesional la ha convertido en un referente en Argentina y ahora en México.