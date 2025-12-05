Los 5 partidos más controversiales que ha habido en la historia del Mundial

El Mundial de fútbol es uno de los eventos deportivos que más genera controversia y no es para menos. En esos partidos se deja la vida y el alma de los jugadores para competir por saber quién es la mejor selección del mundo. Es por eso que te dejamos un top 5 de los partidos más controversiales en la historia de la Copa del Mundo.

Copa del Mundo: Top 5 de los partidos más controversiales

Mundial: Francia vs. República de Irlanda (2010)

Aunque fue un repechaje, el impacto fue global. En tiempo extra, Thierry Henry controló claramente el balón con la mano dos veces antes de asistir a Gallas para el gol de la clasificación.

El árbitro no lo vió. Irlanda fue eliminada por una trampa que muchos consideran “descarada”, generando un debate ético y la petición de repetir el juego.

Mundial: Argentina vs. Perú (1978)

Argentina necesitaba ganar por 4 goles de diferencia para superar a Brasil. El 6-0 final ante Perú (con 4 goles en el segundo tiempo) levantó sospechas de amaño o presión política, pues Perú tenía a su portero de origen argentino y la dictadura militar argentina buscaba una victoria para impulsar su imagen.

Mundial: Países Bajos vs. México (2014)

México ganaba 1-0 y estaba a minutos de hacer historia. En el minuto 91, el árbitro marcó un penal inexistente por una supuesta falta de Rafael Márquez sobre Arjen Robben, quien admitió después “haber exagerado” un clavado.

El gol holandés eliminó al Tri y generó un trauma colectivo que perdura hasta hoy.

Mundial: Corea del Sur vs. España e Italia (2002)

Un doblete de escándalos arbitrales. Contra Italia, anulación de un gol de oro lícito y expulsión de Totti. Contra España, el árbitro egipcio anuló dos goles españoles (uno por fuera de lugar y otro por balón fuera), forzando penales.

Considerado el mayor escándalo de manipulación arbitral en la historia de los Mundiales.

Mundial: Argentina vs. Inglaterra (1986)

Un partido cargado de tensión geopolítica post-Guerra de las Malvinas. Diego Maradona anotó un gol usando claramente la mano (que el árbitro Ali Bin Nasser no vio), y lo bautizó como la “Mano de Dios”.

La acción fue un engaño descarado que cambió el rumbo de la Copa.