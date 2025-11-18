Repechaje Intercontinental 2026: qué selecciones van, cómo es el sorteo y dónde se jugará

En el cierre de una ventana internacional electrizante, el camino al Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y coanfitrión en México, Estados Unidos y Canadá, ha definido sus últimos capítulos dramáticos. Mientras Europa y Concacaf sellan clasificados directos, el repechaje intercontinental emerge como el clímax definitivo: una batalla de seis naciones por dos boletos soñados. Pero esta edición no será un simple ida y vuelta, como en ediciones pasadas.

La FIFA ha innovado con un formato compacto y de alto voltaje, diseñado para maximizar la emoción en sedes icónicas. Aquí te desglosamos cómo se jugará esta fase crucial, que podría reescribir la historia de varias selecciones con un mini-torneo de infarto: el nuevo formato del repechaje intercontinental.

El repechaje intercontinental, programado del 23 al 31 de marzo de 2026 durante la última fecha FIFA, abandonará las series bilaterales tradicionales por un pequeño certamen de cuatro partidos a única vía que se disputarán en territorio mexicano. Las sedes confirmadas son el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara, dos coliseos modernos que vibrarán con la pasión global del fútbol. El esquema es simple pero implacable:

• Seis participantes: Uno de cada confederación (AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF con dos plazas y OFC). Los dos equipos mejor rankeados en el Ranking FIFA del 19 de noviembre esperarán directamente en las finales, mientras que los cuatro peores se enfrentarán en dos semifinales.

• Semifinales: Las dos selecciones peor ubicadas en el Ranking FIFA dentro de cada llave disputarán una semifinal a partido único y el ganador llegará a la final para enfrentar al equipo mejor posicionado del mismo sector.

• Finales: Cada vencedor de semifinal choca contra uno de los cabezas de serie. Los dos triunfadores sellan su pasaporte al Mundial 2026.

Este diseño, inspirado en la eficiencia de los torneos cortos, elimina revanchas y obliga a la precisión desde el pitazo inicial. Sin margen para errores: un mal día, y adiós sueños. La FIFA lo justifica como una forma de “democratizar” el acceso, premiando no solo al talento, sino a la resiliencia bajo presión.

Hasta ahora, los boletos al repechaje están en manos de Nueva Caledonia, Bolivia y la República Democrática del Congo, que sorprendió eliminando a Camerún y Nigeria. Las plazas de Concacaf se definen este martes con la tercera ronda, mientras que Europa queda fuera de esta contienda. Por su parte, Irak, la “Leones del Tigris”, selló su boleto al repechaje intercontinental con un gol agónico al minuto 107 ante Emiratos Árabes Unidos (2-1 en Basra, 3-2 global), en una definición que paralizó al Golfo Pérsico. Es su chance de revivir glorias pasadas: clasificar al Mundial 2026 los llevaría de vuelta a México, sede que los vio debutar en 1986, hace exactamente 40 años.

¿Cuándo se realiza el sorteo del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026?

El repechaje intercontinental que definirá los dos últimos boletos. Con 42 equipos ya clasificados directos y Europa en su propio playoff, seis naciones de AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF (dos) y OFC se batirán en un torneo que se disputará en México durante la ventana FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026. Pero antes de que ruede el balón, el sorteo lo armará todo: un evento clave que revelará cruces y cabezas de serie, basado en el Ranking FIFA del 19 de noviembre.

Las sedes confirmadas, Estadio BBVA en Monterrey y Estadio Akron en Guadalajara, acogerán este duelo de alto voltaje, con Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo ya asegurados, e Irak como el último en unirse tras su hazaña ante Emiratos Árabes.

