FIFA revela el procedimiento del sorteo del Mundial 2026: así quedarán los bombos y grupos

Este jueves la FIFA publicó el procedimiento oficial para el sorteo del Mundial 2026, donde ya quedó definida la forma en que se van a distribuir las 48 selecciones en los 12 grupos. Como se sabe, CONCACAF tuvo seis lugares, CONMEBOL otros seis, Asia ocho, África nueve, la UEFA dieciséis y Oceanía uno, mientras que las dos plazas restantes saldrán del repechaje intercontinental.

Para el sorteo habrá cuatro bombos. En el bombo 1 estarán las nueve selecciones mejor rankeadas junto a México, Canadá y Estados Unidos. Los bombos 2 y 3 tienen a las siguientes selecciones en la clasificación, mientras que en el bombo 4 están los peores clasificados, los equipos de la repesca intercontinental y los del repechaje de UEFA. El ranking FIFA del 19 de noviembre determinó en qué bombo quedó cada equipo.

Ya en el sorteo, el calendario establece que las naciones anfitrionas, México, Canadá y Estados Unidos, serán asignadas a los grupos A1, B1 y D1, respectivamente. Existen restricciones de confederación por grupo: solo la UEFA puede tener hasta dos selecciones en un mismo grupo, mientras que las demás confederaciones solo pueden aportar una. Esto significa que cada grupo debe incluir un mínimo de una y un máximo de dos selecciones de UEFA.

Además, la FIFA hará que las cuatro selecciones mejor clasificadas se distribuyan para que no se enfrenten antes de las semifinales. El sorteo comenzará con los anfitriones, para luego completar los demás bombos en orden. Como dato adicional, está definido que México jugará su primer duelo ante el rival de grupo que salga del bombo 3, donde hay selecciones potentes como Noruega, Egipto, Paraguay, Escocia o Costa de Marfil.