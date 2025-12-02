Sorteo del Mundial 2026: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver, bombos y todo lo que tienes que saber / China News Service

A menos de que un año para que arranque la Copa del Mundo 2026, el Centro Kennedy de Washington D. C. se prepara para albergar el sorteo final de la justa mundialista. Esta será la primera ocasión en la que participarán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos y también en la que tres países anfitriones fungirán como organizadores.

Copa del Mundo 2026 / Marcio Machado - FIFA Ampliar

De este modo, México, Estados Unidos y Canadá se preparan para conocer a sus rivales en un evento que definirá prácticamente todo el Mundial 2026, a la espera de que algunas selecciones disputen el Repechaje.

El sorteo se llevará a cabo de una forma en la que los equipos de la misma confederación no se enfrentarán en la primera fase, esto a excepción de las naciones de la UEFA. Cuatro grupos tendrán dos equipos europeos y el resto de sectores solo tendrán una nación europea.

Otra novedad es que la número uno y dos del Ranking FIFA, España y Argentina, serán ubicadas en llaves distintas, para no tener cruces prematuros; lo mismo que la tercera y cuarta como lo es Francia e Inglaterra. Esto quiere decir que hay mayor posibilidad de verse las caras en semifinales o final.

Balón oficial Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

Los países anfitriones se colocarán de la siguiente forma: México estará en el Grupo A y debutará ante una selección del Bombo 3, mientras que Estados Unidos estará en el sector D y debutará ante una nación del mismo rubro 3. Por su parte Canadá estará en el B, debutando ante una nación que esté en el Bombo 4.

Para identificar a los locales en el sorteo, la pelota de México será verde, Estados Unidos azul y Canadá roja. Las selecciones clasificadas se dividirán en 12 grupos, cada uno tendrá cuatro naciones, mismas que se enfrentarán entre sí. Los primeros y segundos de cada sector avanzan a los 16vos de final.

La novedad del certamen, es que los mejores terceros lugares también tendrán la oportunidad de acceder a la siguiente ronda, únicamente los mejores ocho. Al finalizar la fase de grupos, quedarán eliminados un total de 16 equipos y 32 seguirán luchando por la oportunidad de quedarse con el campeonato mundial.

¿Cómo quedaron conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados europeos y dos del torneo clasificatorio FIFA.

¿Qué selecciones disputarán el Repechaje?

Repechaje 1: Estos combinados no podrán compartir grupo con equipos de CONCACAF, OFC ni CAF. Si cae en un grupo liderado por Argentina o Brasil, sus rivales tendrán que ser europeos y asiáticos.

Jamaica

Nueva Caledonia

República Democrática del Congo

Repechaje 2: Estas selecciones no podrán enfrentar a equipos de CONMEBOL, CONCACAF o AFC, por lo que, se verán las caras ante a un africano y dos europeos.

Bolivia

Surinam

Irak

Mundial 2026 / Dmitry Kostrov Ampliar

SORTEO FINAL MUNDIAL 2026, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER