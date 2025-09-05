Dueños de palcos del Estadio Azteca los podrán usar en el Mundial 2026 tras acuerdo con FIFA / Jam Media

Tras más de un año de negociaciones, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas alcanzó un acuerdo con la administración del Estadio Banorte. El director del inmueble, Félix Aguirre, confirmó que los propietarios accederán sin costo extra a sus lugares durante los partidos del Mundial 2026.

El acuerdo establece que los dueños recibirán boletos emitidos por la FIFA para ingresar a sus espacios durante los encuentros. También habrá condiciones: el estacionamiento quedará bajo control de la organización, los alimentos y bebidas estarán disponibles únicamente a través del programa de hospitalidad, con un costo aparte.

El conflicto se arrastraba desde 2024. La FIFA buscaba el control total del boletaje, mientras que los propietarios defendían los contratos de 99 años firmados desde los sesenta, que les daban derecho de uso. Incluso la PROFECO intervino, y hubo amenazas legales que pusieron en jaque las obras de remodelación.

Con esto, el Estadio despeja dudas rumbo al 2026 y los ocupantes podrán disfrutar los partidos desde sus asientos, aunque bajo las reglas del torneo.