Julián Araujo se convierte en nuevo jugador del Celtic de Glasgow para lo que resta de la temporada 2025-2026 en la Scottish Premiership.

El lateral derecho mexicano de 24 años llega cedido desde el Bournemouth de la Premier League hasta junio de 2026, sin opción de compra obligatoria, en busca de minutos tras una etapa complicada en Inglaterra donde apenas jugó (solo una aparición en Copa esta temporada y una lesión previa).

Julián Araujo fuera por varios meses / Robin Jones - AFC Bournemouth Ampliar

Araujo, con experiencia en LA Galaxy, FC Barcelona (sin debut oficial), Las Palmas y Bournemouth, reforzará la banda derecha del equipo dirigido por Wilfried Nancy, quien lo conoce bien del fútbol estadounidense. El técnico destacó su talento y versatilidad para jugar como carrilero o en una línea de tres defensas.

El mexicano ya entrenó con el equipo y podría debutar este mismo sábado 3 de enero en el Old Firm, el apasionante clásico escocés ante el Rangers en Celtic Park.

Julián Araujo considerado en el 11 inicial de mejores jugadores europeos sub-21 / Ion Alcoba Beitia Ampliar

En sus primeras palabras como Hoop: “Sé las exigencias de un club como el Celtic y estoy preparado. Quiero dar todo por el equipo y traer éxitos a la afición”. Araujo busca recuperar ritmo competitivo de cara al Mundial 2026 con México.