Robert Lewandowski se ofrece a un gigante europeo y acelera su salida del FC Barcelona

El delantero polaco Robert Lewandowski vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes europeo tras revelarse que se habría ofrecido al AC Milan para continuar su carrera en la Serie A, en medio de su recta final de contrato con el FC Barcelona.

Robert Lewandowski / NurPhoto Ampliar

A sus 37 años, el atacante se encuentra actualmente en el FC Barcelona, club al que llegó en 2022 procedente del Bayern Múnich y con el que ha mantenido un rol importante como referente ofensivo. Sin embargo, su vínculo con el conjunto blaugrana finaliza en junio de 2026, y hasta el momento no se han cerrado avances concretos para una renovación, lo que abre la puerta a su salida como agente libre.

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AC Milan aparece como posible destino en la Serie A

De acuerdo con información publicada por medios europeos, entre ellos La Gazzetta dello Sport, el propio entorno del jugador habría movido su nombre hacia el AC Milan, buscando una posible incorporación sin costo de traspaso, aunque con una posible prima de fichaje. El club italiano valora su experiencia y su capacidad goleadora como una oportunidad de mercado para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

❗️Robert Lewandowski has offered himself to AC Milan.



They are very interested, but would offer him a contract with a low salary.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/9ZyUqtt3cp — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 10, 2026

El interés del Milan no es nuevo, ya que en meses anteriores ya había sido vinculado como uno de los principales destinos del delantero, junto con otros equipos de la Serie A como la Juventus, que también ha seguido de cerca su situación contractual.

Además del club italiano, otros equipos fuera de España también han aparecido en el radar del atacante, incluyendo propuestas desde ligas emergentes y proyectos en Europa y fuera del continente, lo que confirma que el futuro del polaco sigue completamente abierto.

Futuro abierto para el goleador polaco

Por ahora, la decisión final dependerá tanto del rendimiento de Lewandowski en el tramo final de la temporada como de las negociaciones con el FC Barcelona, que aún no define si intentará retenerlo o permitir su salida en el próximo mercado.

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El posible salto al AC Milan se mantiene como una de las historias más destacadas del mercado de verano, con un escenario que podría marcar el cierre de la etapa del goleador en el fútbol español y abrirle una nueva aventura en la Serie A italiana.