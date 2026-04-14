Bayern Múnich vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final en UEFA Champions League

El Real Madrid visitará al Bayern Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un duelo que se disputará en el Allianz Arena.

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El conjunto merengue llega a este compromiso en un momento complicado. Además de la desventaja en el marcador, en sus últimos tres partidos oficiales no ha logrado conseguir la victoria y, en LaLiga se encuentran a nueve puntos del lider, por lo que sus opciones al título lucen cada vez más lejanas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se han mostrado confiados en poder revertir la situación en territorio alemán.

Por su parte, el Bayern atraviesa un gran momento. El equipo bávaro acumula una racha de 15 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, lo que refleja su solidez y regularidad. Además, recientemente establecieron un nuevo récord goleador en la Bundesliga al alcanzar los 105 goles en la temporada, superando su anterior marca de 101 anotaciones de la campaña 1971-72. Con este panorama, los dirigidos por Vincent Kompany llegan con la confianza a tope para cerrar la eliminatoria en casa y avanzar a las semifinales.

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En cuanto a antecedentes, el Real Madrid ya sabe lo que es remontarle al Bayern en instancias decisivas. La última vez que logró revertir un marcador adverso ante los alemanes fue en la temporada 2024, cuando superó un 1-0 en contra para avanzar a la final. Por otro lado, la última ocasión en que el Bayern eliminó al conjunto blanco en Champions League se remonta a 2012.

Bayern Múnich vs Real Madrid: dónde, cuándo y a qué hora ver