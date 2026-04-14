Liverpool vs PSG: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final en UEFA Champions League

Desde el mítico Estadio de Anfield, Liverpool recibe al Paris Saint Germain por un boleto para las semifinales de la UEFA Champions League.

El cuadro Red fue derrotado en los primeros 90 minutos disputados en el Parque de los Príncipes. Desiré Doué y Khvicha Kvaratshkhelia fueron los autores de las anotaciones que le dieron el triunfo al cuadro parisino.

Ahora para el partido de vuelta, los dirigidos por Arne Slot están obligados a ganar por dos goles de diferencia en 90 minutos para mandar el juego al alargue. En caso de que los parisinos empaten o gane tendrían asegurado su boleto para las semifinales.

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Vale la pena mencionar que Liverpool está peleando por un boleto para competiciones europeas la próxima temporada en la Premier League. Sin embargo, ahora mismo son quintos de la tabla y, quizá, la mejor opción para clasificar a la Liga de Campeones de Europa es ganar esta edición del torneo.

Asimismo, la continuidad de Arne Slot como técnico de los Reds depende mucho de avanzar a las semifinales del torneo, ya que en caso de quedar eliminado es muy probable que salga del equipo al finalizar la temporada.

Del otro lado, los comandados por Luis Enrique buscan clasificar a la semifinal del certamen para defender su corona. Los parisinos son los vigentes campeones del torneo y buscarán el bicampeonato continental.

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