Liga MX: equipos que pelean el millón de dólares por liderar la temporada 2025-2026 / Jam Media

La Liga MX entra en su fase decisiva y no solo está en juego el título del Clausura 2026, sino también un premio económico millonario. Varios clubes mantienen una intensa batalla por quedarse con el primer lugar de la tabla anual, lo que les otorgaría un incentivo de un millón de dólares al finalizar la temporada 2025-2026.

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Toluca lidera la tabla anual y toma ventaja en la carrera

Actualmente, el Deportivo Toluca se encuentra en la cima de la tabla anual con 64 puntos acumulados entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, lo que lo coloca como el principal candidato a quedarse con el premio.

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El conjunto escarlata ha sido uno de los equipos más consistentes del año futbolístico, lo que le permite depender de sí mismo en las jornadas finales.

Cruz Azul y Chivas presionan en la pelea por el liderato

Muy cerca aparece Cruz Azul con 63 puntos, manteniéndose al acecho del liderato y con amplias posibilidades de arrebatarle la cima a Toluca en cualquier momento.

En la tercera posición se ubica Chivas con 60 unidades, equipo que también sigue en la pelea y que ha mostrado regularidad suficiente para competir por el primer lugar en el cierre del torneo.

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Tigres aún tiene opciones, pero depende de otros resultados

Más rezagado aparece Tigres UANL con 56 puntos, aunque sus posibilidades son más complicadas, ya que necesita una combinación de resultados para aspirar al liderato general.

El conjunto regiomontano no depende únicamente de su rendimiento, sino también de que los equipos que están por encima pierdan puntos en las últimas jornadas.

¿Qué gana el líder de la tabla anual en la Liga MX?

Ser el líder de la tabla anual no solo representa un reconocimiento deportivo, sino también beneficios importantes. El equipo que finalice en la cima obtendrá un premio económico de un millón de dólares, además del trofeo y medalla para cada uno de los integrantes del club ganador.

Esta tabla se construye con la suma de puntos de los torneos Apertura y Clausura en fase regular, por lo que premia la constancia a lo largo de toda la temporada.

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Un cierre de temporada lleno de tensión

Con varios equipos aún en la pelea, la definición del liderato de la temporada 2025-2026 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años en la Liga MX.

Toluca, Cruz Azul y Chivas parten como los principales contendientes, mientras que Tigres buscará mantenerse con vida hasta el final. Cada punto será clave en una carrera que no solo define al mejor equipo del año, sino también al ganador de un premio millonario.