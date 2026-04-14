Blooper histórico en Paraguay: de penal fallado… ¡a gol con la cara!

El fútbol sudamericano volvió a regalar una de esas jugadas que parecen imposibles de guionizar. En el duelo entre Olimpia y Rubio Ñu, correspondiente a la Primera División de Paraguay, se produjo una acción que ya le da la vuelta al mundo y apunta directamente a ser el “blooper del año”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡Katia Itzel hace historia! Será la primera árbitra mexicana en dirigir en una Copa del Mundo

Todo ocurrió en un momento que parecía rutinario. El delantero Sebastián Ferreira tomó el balón para ejecutar un penal con su equipo ya en ventaja. El disparo, sin embargo, fue contenido por el arquero rival, lo que en condiciones normales habría significado una oportunidad desperdiciada. Pero lo que vino después transformó una jugada común en una escena inolvidable.

¿Cómo fue el gol más insólito del año?

Tras la atajada, el balón quedó suelto dentro del área y el defensor Fernando Martínez intentó despejarlo hacia el córner. Sin embargo, su rechazo fue tan desafortunado como violento: la pelota impactó directamente en el rostro de Ferreira, quien estaba a pocos metros, y cambió de dirección de forma inesperada hasta meterse en la portería.

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YTd0Xzc0eX — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 12, 2026

El arquero, que ya había hecho lo más difícil al detener el penal, solo pudo observar cómo el balón cruzaba la línea tras el rebote más improbable posible. El gol fue válido y subió al marcador, desatando incredulidad tanto en el estadio como en redes sociales.

Más allá del blooper, dominio de Olimpia

Aunque la jugada se robó todos los reflectores, el partido también confirmó el buen momento de Olimpia en el torneo. El equipo mostró superioridad desde el inicio, con posesión dominante y control del ritmo del encuentro. De hecho, Ferreira ya había marcado previamente el 1-0 tras una jugada bien construida.

🎙️Fernando ‘Chapa’ Martínez habló sobre la jugada insólita que termina en gol de #Olimpia



👉“Quise tirar fuerte hacia el lateral, y justo se fue por Sebas (Ferreira)”



👉Sobre las especulaciones en las redes sociales, aseguró “que hay mucha gente ignorante que opina sin saber”.… pic.twitter.com/PByJzwGEj9 — Radio Ñandutí (@nanduti) April 13, 2026

El encuentro terminó 2-0 a favor del conjunto franjeado, que se mantiene como líder del campeonato paraguayo con paso firme. Rubio Ñu, por su parte, intentó reaccionar, pero nunca logró recomponerse del golpe anímico.

Un gol que dará la vuelta al mundo

La jugada no tardó en viralizarse. Aficionados y medios la catalogaron como uno de los goles más extraños del año, y no es para menos: un penal fallado, un rebote defensivo y un impacto accidental en la cara del propio tirador es una combinación prácticamente irrepetible.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Liga Mx: ¿Cómo va la tabla de goleo del Clausura 2026?

Porque si algo dejó este partido, es una verdad que el fútbol confirma una y otra vez: además de talento y táctica, siempre hay espacio para lo inesperado… incluso para marcar un gol con la cara.