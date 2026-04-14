Netflix se queda con la Copa Oro y la Liga de Naciones en México a partir de 2027 / Robbie Jay Barratt - AMA

A partir de 2027, Netflix se convertirá en la nueva casa del fútbol de selecciones de la Concacaf en México, luego de alcanzar un acuerdo histórico para transmitir la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones.

Copa Oro / Icon Sportswire Ampliar

Este convenio marca un cambio significativo en la manera en que los aficionados mexicanos consumirán estos torneos, apostando por el streaming como principal vía de acceso.

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Un acuerdo histórico entre Concacaf y Netflix

El acuerdo entre la Concacaf y Netflix tendrá una duración de cuatro años e incluye los derechos exclusivos de transmisión en México para las ediciones 2027 y 2029 de la Copa Oro, así como las Finales de la Liga de Naciones.

Esto significa que ambas competencias dejarán de emitirse en televisión tradicional dentro del país, consolidando a la plataforma como el punto central para seguir estos torneos de selecciones nacionales.

Además, la alianza responde a una estrategia clara: ampliar el alcance del fútbol de la región mediante nuevas plataformas digitales y adaptarse a los hábitos actuales de consumo.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 14, 2026

La apuesta por el streaming en el fútbol de selecciones

Desde Concacaf, su secretario general Philippe Moggio destacó que esta asociación busca acercar las competencias a un público más amplio, aprovechando el alcance global de Netflix.

El movimiento también refleja una tendencia creciente en la industria deportiva, donde cada vez más competiciones migran hacia plataformas digitales para captar nuevas audiencias.

Para los aficionados en México, esto implica un cambio importante, ya que deberán contar con una suscripción activa a Netflix para seguir en vivo estos torneos a partir de 2027.

Qué torneos estarán disponibles en Netflix

El acuerdo contempla dos de las competencias más importantes de la región:

La Copa Oro, el torneo más relevante de selecciones en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

Las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf, que reúnen a los 4 mejores equipos del certamen

En el caso de la edición 2027, la Liga de Naciones se disputará en marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que la Copa Oro se jugará en verano con la participación de 16 selecciones.

La llegada de Netflix como broadcaster exclusivo de estas competencias representa un punto de inflexión en el mercado deportivo mexicano.

Copa Oro Netflix / Icon Sportswire Ampliar

Este modelo no solo transforma la forma en que se transmiten los partidos, sino que también redefine la relación entre aficionados y contenido deportivo, apostando por la flexibilidad, accesibilidad y alcance global del streaming.

Con este movimiento, la Concacaf y Netflix abren una nueva etapa en la distribución del fútbol en la región, marcando el inicio de una era digital para torneos clave como la Copa Oro y la Liga de Naciones.