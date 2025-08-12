Cruz Azul: Jugador de la Máquina con las horas contadas en La Noria, tras movimiento sorpresa

El mercado de fichajes no se detiene para Cruz Azul, y un movimiento inesperado ha encendido las alarmas en La Noria. Todo indica que uno de sus jugadores más importantes podría tener los minutos contados ante el interés que ha mostrado el Inter Miami. El conjunto de Las Garzas, conocido por fichar a grandes estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, ahora tiene en la mira al defensor argentino Gonzalo Piovi.

De acuerdo con diversas fuentes, Cruz Azul mantiene pláticas avanzadas con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) para el posible traspaso de Gonzalo Piovi. El equipo de Florida, liderado por Lionel Messi, habría presentado una oferta cercana a los 7 millones de dólares, cifra que el club celeste considera adecuada para dejar salir a uno de sus pilares defensivos.

Piovi, de 30 años, llegó a Cruz Azul en enero de 2024 procedente del Racing Club por 4 millones de dólares. Desde entonces, se ha consolidado como pieza clave en la defensa, destacando por su versatilidad para jugar como central o lateral izquierdo, su fortaleza en la marca y su liderazgo en la zaga. Este rendimiento ha despertado el interés del Inter Miami, que busca reforzar su defensa para competir por el título de la MLS.

Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada, con el Inter Miami dispuesto a llegar a los 7 millones de dólares que Cruz Azul exige. Aunque esta venta significaría una ganancia económica para los celestes, también sería una pérdida deportiva importante, pues Gonzalo Piovi es un elemento fundamental en el esquema del técnico Nicolás Larcamón.

🚨🚨🚨BREAKING: Inter Miami have opened talks with Cruz Azul for centre-back Gonzalo Piovi, with a potential fee in the $6–7M range. 🙌🏻



Via @LucaBendoni pic.twitter.com/qMi6JPlUxk — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) August 12, 2025

El mercado de fichajes de la MLS permanecerá abierto hasta el 21 de agosto, lo que da margen para concretar la operación. La posibilidad de que Piovi juegue junto a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, sumada a una mejora salarial, podría inclinar la balanza hacia su salida. La afición celeste espera que la directiva logre retenerlo o encuentre un sustituto de garantías.

Este caso refleja el creciente interés de la MLS por futbolistas de la Liga MX, fortaleciendo el puente de transferencias entre ambas competiciones. Mientras tanto, el futuro de Gonzalo Piovi sigue en el aire, dejando a Cruz Azul en una difícil decisión entre lo económico y lo deportivo.