Giorgos Giakoumakis y su sorpresivo adiós de Cruz Azul tras un movimiento estratégico

En un movimiento que marca el fin de una etapa en la Liga MX, Cruz Azul ha concretado un acuerdo con el PAOK de la Super Liga de Grecia para la transferencia del delantero griego Giorgos Giakoumakis. El delantero griego, llegó a Cruz Azul en 2024 procedente del Atlanta United por una cifra cercana a los 10 millones de dólares, generando grandes expectativas entre la afición celeste.

Durante su paso por Cruz Azul, el atacante disputó 40 partidos en todas las competiciones, incluyendo Liga MX y la Concacaf Champions League, donde registró nueve goles y siete asistencias. Su contribución fue clave para la obtención del título de la Concacaf Champions League 2025, un hito importante para el club. Sin embargo, su rendimiento en el torneo local fue irregular, afectado por lesiones y una fuerte competencia interna que le impidió consolidarse como titular indiscutible.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul: No llegó Luka Jovic, pero la Máquina ya tiene delantero para el Apertura 2025

Este traspaso, confirmado por fuentes cercanas al club y reportado por el reconocido periodista Fabrizio Romano, se estructura como un préstamo por un año con una opción de compra no obligatoria, cuyo monto se estima en 4.5 millones de euros, además de una tarifa de préstamo de 2 millones de euroS.

El acuerdo con el PAOK responde a una combinación de factores estratégicos y financieros. Por un lado, Cruz Azul busca liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM), lo que permitirá al equipo sumar nuevamente al Toro Fernández, tras el fallido intento de fichar a Luka Jović.

Por otro lado, Giakoumakis ha expresado su deseo de regresar a su país natal, aceptando incluso una reducción significativa en su salario para facilitar la operación. Este movimiento no solo beneficia al jugador, quien buscará relanzar su carrera en la Super Liga griega, sino que también le da al PAOK la oportunidad de contar con un delantero experimentado para sus compromisos en competiciones europeas, incluyendo la fase clasificatoria de la Europa League.

SE VA DE CRUZ AZUL 🚨🚨🚨



Quedó definido el futuro de Giorgos Giakoumakis, @GuzmanGasso nos comparte cómo fue la negociación que hizo Cruz Azul para darle salida al delantero griego. pic.twitter.com/b6dNIop5Jq — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2025

La salida de Giorgos Giakoumakis no estuvo exenta de controversia. La filtración de su contrato por parte del periodista David Faitelson generó tensiones con la directiva cementera, que incluso amenazó con acciones legales. Este traspaso representa un cambio significativo para Cruz Azul, que ahora deberá enfocarse en encontrar un reemplazo que mantenga el nivel competitivo de su ataque.

Mientras tanto, los aficionados del PAOK celebran la llegada de un delantero de talla internacional que promete ser un referente en la Super Liga de Grecia. La operación, que se espera se formalice en las próximas horas, cierra un capítulo importante para ambas partes y abre nuevas oportunidades en el siempre dinámico mercado de fichajes.