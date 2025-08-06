Cruz Azul: No llegó Luka Jovic, pero la Máquina ya tiene delantero para el Apertura 2025

Luego de que Cruz Azul no lograra concretar el fichaje de Luka Jovic, quien se perfilaba para convertirse en su hombre de gol para este Apertura 2025, la Máquina ya tiene a su delantero internacional para sumar goles junto a Ángel Sepúlveda.

Y es que en los últimos mercados de fichajes, Cruz Azul destacó por traer a nuevos elementos de talla internacional; sin embargo, en esta campaña se quedó corto y hasta el momento no ha logrado fichar a su delantero estelar a falta de gol del griego Giorgos Giakoumakis y a quien incluso le buscan acomodo y todo apunta a que podría fichar con el PAOK de Grecia.

Ante esta situación, el ingeniero Víctor Velázquez dejó claro quién será el jugador que hará dupla con Ángel Sepúlveda en este Apertura 2025 y juntos puedan mostrar su potencial y llevar a Cruz Azul a lo más alto de la clasificación de la Liga MX, luego de que tuvieran un fracaso en la Leagues Cup.

¿QUIÉN SERÁ EL DELANTERO QUE ACOMPAÑARÁ A ÁNGEL SEPÚLVEDA?

Víctor Velázquez, el mandamás de Cruz Azul, confirmó oficialmente que Gabriel “El Toro” Fernández continuará formando parte del equipo para el torneo Apertura 2025. Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre el futuro del delantero uruguayo, quien ha sido una pieza clave en el esquema del club cementero. La permanencia de Fernández es una gran noticia para la afición cruzazulina, ya que el atacante ha demostrado su compromiso en la cancha, pero desafortunadamente las lesiones lo han alejado de las canchas y durante su recuperación fue relegado a la Sub 21. Con esta determinación, la Máquina reafirma su apuesta por la continuidad y el fortalecimiento del plantel para la presente temporada; sin embargo, primero deberán de tener una solución con el caso de Giorgos Giakoumakis.

¿Por qué no llegó Luka Jovic? ❌



¿Qué nueve fichará Cruz Azul? 😱



Ojo a las palabras de Víctor Velázquez en Futbol Picante 🔥 pic.twitter.com/ZeWlE7aTV6 — Futbol Picante (@futpicante) August 6, 2025

“Sería muy buena opción retomar a Gabriel Fernández y le encontramos acomodo a Giorgos, adelante, haríamos ese tipo de acciones. Este Gabriel deberas que es un chico muy comprometido, de hecho aunque está registrado con la 21 va a apoyar a todos los partidos y la verdad tenemos una grata impresión del Toro. Desgraciadamente ha tenido mala suerte con las lesiones últimamente, pero es un gran jugador y es un gran elemento", declaró Velázquez en entrevista con ESPN.