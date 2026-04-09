Toluca derrotó a LA Galaxy con hat trick de Paulinho en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup

Toluca dio un golpe de autoridad en el Nemesio Diez y tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup tras vencer 4-2 al LA Galaxy en un partido que por momentos pareció resuelto, pero que terminó dejando abierta la eliminatoria rumbo al duelo de vuelta en California.

Con Hat-Trick de Paulinho, Toluca se llevó la ventaja en casa ante LA Galaxy🔥👹



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El equipo de Antonio Mohamed salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y encontró premio muy pronto. Al minuto 12, Nicolás Castro abrió el marcador con un disparo certero que encendió el infierno y reflejó el dominio de unos Diablos que se adueñaron de la pelota desde los primeros compases. Toluca presionó alto, ganó los duelos en medio campo y obligó al Galaxy a replegarse cerca de su área.

La superioridad escarlata se mantuvo durante toda la primera mitad. Alexis Vega, Jesús Angulo y Paulinho generaron constante peligro por las bandas y por dentro, mientras que el conjunto angelino apenas encontraba espacios para salir. Antes del descanso, al 43’, apareció Paulinho para ampliar la ventaja y poner el 2-0 con una definición que confirmó el gran momento del delantero portugués. Toluca se fue al descanso con control absoluto del encuentro y con la sensación de que podía construir una ventaja todavía mayor.

PAULINHO MARCA EN EL INFIERNO👹🔥⚽️



¡Toluca lo está ganando en casa 2-0 vs LA Galaxy!💥

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En el complemento, Toluca mantuvo la intensidad y siguió manejando el ritmo del partido, aunque LA Galaxy mostró una ligera reacción con el paso de los minutos. Esa mejoría se reflejó al 66’, cuando Gabriel Pec descontó para el conjunto de la MLS y metió momentáneamente presión al cuadro mexiquense. Sin embargo, la respuesta local fue inmediata y volvió a aparecer Paulinho al 73’ para devolver la tranquilidad y firmar su doblete de la noche.

Cuando parecía que los Diablos tenían el duelo completamente bajo control, LA Galaxy volvió a meterse al partido gracias a la calidad de Marco Reus. El alemán hizo el 3-2 al minuto 77 y silenció por instantes al Nemesio Diez, dejando claro que la eliminatoria aún estaba lejos de resolverse. Pero Toluca no perdió la calma. Con personalidad, volvió a cargar al frente y sentenció en la recta final. Al 85’, Paulinho completó su hat-trick y selló el 4-2 definitivo, firmando una noche redonda para convertirse en la gran figura del encuentro.

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Con este resultado, Toluca viajará a Los Ángeles con una ventaja importante, aunque no definitiva. Los Diablos demostraron pegada, intensidad y jerarquía en casa, pero también dejaron ver ciertas desconcentraciones defensivas que el Galaxy supo aprovechar. La vuelta promete emociones fuertes, con un boleto a semifinales todavía en juego.