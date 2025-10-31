América: Se revela el tercer jersey de las Águilas para la Temporada 2025/26

En el mundo del fútbol mexicano, donde la pasión por los colores y la identidad del equipo trasciende el mero espectáculo deportivo, las filtraciones y revelaciones sobre uniformes se convierten en eventos casi rituales. Y es que la cuenta especializada en noticias de kits, Opaleak, ha encendido las redes con una actualización que confirma lo que muchos aficionados águilas esperaban: la presentación oficial del tercer jersey del Club América para la temporada 2025/26.

Tercer jersey del Club América / FOTO: @opaleak Ampliar

Opaleak, reconocida por su precisión en el seguimiento global de equipaciones futboleras, compartió imágenes exclusivas que destacan un diseño de tonos grisáceos, con detalles que evocan la elegancia y la tradición del club más ganador de México. Este kit del Club América no solo completa el trío de uniformes, después de los uniformes que se han presentado previamente, como el uniforme de local, sino que representa una evolución estética que promete brillar en los duelos nocturnos de la Liga MX y competiciones internacionales.

Todo parece indicar que esta nueva adquisición sería la playera del portero del América. Esta camiseta significaría la identidad visual que es clave para la conexión emocional con los hinchas, y este tercer jersey llega en un momento oportuno: justo cuando el Apertura 2025 entra en su fase decisiva.

Kit del Club América / FOTO: @opaleak Ampliar

Cabe mencionar que Opaleak no solo filtra; informa con autoridad, y su post ha generado ya cientos de interacciones, reflejando el pulso de una afición que devora cada detalle. Con esta entrega, Adidas una vez más fusiona herencia y modernidad con un jersey del Club América de estilo inigualable.