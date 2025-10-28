¿América lanza camiseta conmemorativa por el Día de Muertos? Así luce un concepto digital, nada oficial

En un homenaje vibrante a la tradición más arraigada del alma mexicana, las redes sociales hicieron de las suyas con la camiseta del Club América con una edición especial de jersey inspirada en el Día de Muertos que diseñó @Vatioz y publicó las imágenes en redes sociales. Esta prenda no es solo un uniforme: es un altar portátil que fusiona la pasión futbolera con los ecos ancestrales de la muerte como celebración de la vida, listo para conquistar las canchas y las calles en esta festividad que transforma el dolor en color y música.

Jersey inspirada en el Día de Muertos. Ampliar

Este diseño captura la esencia de las calaveritas de azúcar, los pétalos de cempasúchil y el misterio de los altares: el jersey incorpora dorsales con motivos óseos estilizados, un escudo conmemorativo que rinde tributo a los ídolos caídos del americanismo con toques en color negro y naranja que evocan las velas eternas de la ofrenda. Este kit no solo respira la historia, sino que también asegura comodidad en las noches de velorios futboleros o en las gradas bajo la luna de Todos los Santos.

Cuarta equipación conceptual Ampliar

Esta indumentaria se manejó en redes sociales como la supuesta cuarta equipación conceptual que las Águilas del América ocuparían en la temporada 2025-26. Cabe mencionar que recientemente el cuadro azulcrema hizo una colaboración con Bandai Namco, creadores de PAC-MAN, que ya estrenó una versión limitada el pasado 21 de octubre durante el duelo ante Puebla en el Estadio Azulcrema. Aquella edición, con elementos retro del videojuego entrelazados en la temática muertista, fue solo el aperitivo con una pieza coleccionable.