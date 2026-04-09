Hazaña histórica: David Olvera completa 85 km a nado de Cozumel a Cancún

El nadador mexicano David Olvera escribió una nueva página en la historia de la natación de ultra distancia al completar un extraordinario recorrido de 85 kilómetros en mar abierto, nadando desde la isla de Cozumel hasta la costa de Cancún, en el estado de Quintana Roo, México. Con un tiempo total de 16 horas y 48 minutos de nado continuo, Olvera estableció un nuevo récord nacional de distancia en aguas abiertas, superando ampliamente la marca anterior de 55 kilómetros.

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La travesía desde Cozumel hasta Cancún

La travesía, ejecutada el martes 7 de abril de 2026, fue un reto de resistencia física y mental sin precedentes en el país. El atleta, originario de San Luis Potosí, enfrentó condiciones extremas del mar Caribe, incluyendo corrientes intensas, oleaje cambiante y variaciones de temperatura, lo que convierte este logro en una de las hazañas más destacadas de la natación mexicana reciente.

¡LO LOGRÓ! DAVID OLVERA IMPONE NUEVO RÉCORD DE NADO EN MAR ABIERTO



El nadador potosino, David Olvera impuso un nuevo récord de nado en aguas abiertas tras cruzar los 85 kilómetros entre la isla de #Cozumel y #Cancún en tan solo 16 horas con 48 minutos.



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¿Cuántas veces había intentado esta marca?

Antes de iniciar su histórico nado, Olvera confesó que este sería su tercer intento por imponer la marca de mayor distancia en México, luego de dos intentos previos que no alcanzaron el objetivo. “He fallado dos veces en romper esta marca… Ahora es la tercera oportunidad”, declaró el nadador, subrayando que este reto representaba la culminación de un objetivo personal y deportivo.

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Tras tocar tierra en la playa frente al Hotel Fiesta Americana de Cancún, Olvera celebró el triunfo y confirmó a través de sus redes sociales que “Se logró. Después de casi 17 horas de nado… ya soy poseedor del récord mexicano por la mayor distancia que un humano ha recorrido en territorio mexicano”, palabras que reflejan la magnitud de su esfuerzo.

Olvera, un hombre de Récord Guinness

Además de consolidarse como el nadador con la mayor distancia recorrida a nado en México, esta hazaña se suma a una trayectoria internacional ya marcada por un Récord Guinness obtenido en junio de 2025, cuando Olvera completó la vuelta a la isla de Manhattan (48.5 km) en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, una marca que lo puso en el mapa mundial de la natación de ultradistancia.

David Olvera Récord Guinness Ampliar

Con este logro, el nadador potosino no solo rompe barreras personales, sino que también impulsa la visibilidad de la natación en aguas abiertas en México, inspirando a nuevas generaciones de atletas a explorar las pruebas de resistencia extrema. De cara al futuro, Olvera ya mira nuevos desafíos internacionales, incluyendo travesías como el Estrecho de Gibraltar, la Isla de Catalina y el Canal de la Mancha, rutas emblemáticas para los ultra nadadores de élite.