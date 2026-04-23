Grupo Orlegi vende al Atlas: José Miguel Bejos es el nuevo dueño y se acaba la multipropiedad

Grupo Orlegi ha concretado la venta del Atlas FC a José Miguel Bejos, empresario y propietario de los Pericos de Puebla. Con esta operación, que se encuentra a la espera de la aprobación formal de la Asamblea de Dueños de la Liga MX, Grupo Pachuca se convierte en el único grupo con multipropiedad en el futbol mexicano.

Atlas / Jam Media Ampliar

La noticia, confirmada por Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, representa un punto de inflexión en la historia reciente del Atlas y del panorama regulatorio de la Liga MX. Una operación histórica que cierra un ciclo exitoso; Grupo Orlegi adquirió al Atlas en 2019 procedente de TV Azteca. Durante sus siete años al frente, los Rojinegros vivieron uno de los momentos más gloriosos de su historia: el bicampeonato de Liga MX en el Apertura 2021 y Clausura 2022. Además, se impulsó la construcción de la moderna Academia AGA, uno de los proyectos de formación más ambiciosos del país.

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Ahora, la franquicia pasa a manos de José Miguel Bejos, quien llega respaldado por un consorcio que incluye capital de inversión estadounidense. Según reportes, la transacción rondaría los 220-250 millones de dólares, una de las ventas más elevadas en la historia de la Liga MX.

Irarragorri informó personalmente a jugadores y personal del club sobre la concreción de la venta, destacando que el proyecto siempre tuvo una “temporalidad” y que ha llegado el momento de dar paso a una nueva administración enfocada exclusivamente en el crecimiento del Atlas.

El fin de la multipropiedad: Solo Grupo Pachuca se mantiene

Esta venta marca un avance decisivo en la eliminación de la multipropiedad en la Liga MX, un tema que ha generado debate durante años por su impacto en la competitividad y las regulaciones de FIFA. Por lo tanto, Grupo Orlegi se quedará únicamente con Santos Laguna.

Este movimiento responde a las presiones de la Liga MX y FIFA para evitar conflictos de interés y promover una mayor equidad en el torneo. La venta del Atlas acelera el proceso hacia una liga con propietarios individuales por club, algo que beneficiará la situación financiera y deportiva del futbol mexicano.

¿Qué sigue para el Atlas y la Liga MX?

Con la aprobación esperada en la asamblea de dueños, los nuevos propietarios podrían tomar el control a partir del Apertura 2026. Para los aficionados rojinegros, esto representa una nueva etapa llena de expectativas. Mientras tanto, Grupo Orlegi se concentrará en potenciar a Santos Laguna y su presencia internacional, incluyendo al Sporting de Gijón. Por su parte, Grupo Pachuca deberá definir su estrategia para cumplir con las normativas y evitar sanciones futuras, como la que ya vivió León en torneos internacionales.