Nicolás Larcamón rompe el silencio tras su salida de Cruz Azul: “No lo entiende”

Nicolás Larcamón ya habló después de su salida de Cruz Azul y lo hizo con un mensaje cargado de inconformidad, sorpresa y evidente molestia. El técnico argentino dejó claro que no comparte la decisión de la directiva y que, desde su perspectiva, el momento en que se tomó el corte no corresponde con todo lo que había construido el equipo en el último año futbolístico. Su postura fue frontal: se va con bronca y sin encontrar una explicación convincente para un desenlace que, a sus ojos, llegó de forma inesperada.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

Más allá del golpe emocional por la noticia, lo que más llamó la atención fue el tono con el que Larcamón defendió su proceso. El argentino sostuvo que Cruz Azul terminaba ese tramo como el equipo con más puntos de toda la temporada, un argumento con el que intentó sostener que el balance global debía pesar más que el mal cierre reciente. En su lectura, la evaluación no podía reducirse únicamente a los últimos días, sobre todo cuando el proyecto todavía estaba en posición de cerrar fuerte y pelear objetivos importantes.

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Un mensaje con bronca y con sensación de injusticia

El ya exentrenador celeste expresó que la salida le dejó una sensación inesperada. En esencia, transmitió que hace apenas unas semanas el equipo todavía defendía una racha sólida y que, en muy poco tiempo, todo se volteó hasta desembocar en su salida. Esa es la parte que más parece pesarle: no solo perder el cargo, sino la idea de que el proyecto se frenó justo antes de llegar a un punto que él consideraba clave para el club en lo deportivo y también en lo económico.

Larcamón también sugirió que la determinación pudo estar influida por el ruido externo y por la presión generada alrededor del equipo en los últimos días. Aunque dijo no tener un problema personal con la directiva, sí marcó distancia total con el criterio con el que se tomó la decisión. En otras palabras, dejó entrever que siente que se privilegió la reacción inmediata por encima de una evaluación más profunda del proceso.

🚂🗣️ Nicolás Larcamón tras su salida.



“Inesperada, con bronca, hace 19 días defendíamos un invicto de tres meses, hoy nos vamos como el equipo con más puntos de la temporada” pic.twitter.com/ChzeCTwsO5 — Gerardo González (@gerardoo_gh) April 23, 2026

El fondo del conflicto en La Noria

La salida ocurrió en medio de una etapa complicada para Cruz Azul, que arrastraba una racha de nueve partidos sin ganar y llegaba con fuertes cuestionamientos al cierre del torneo. En paralelo, también tomó fuerza la idea de que algunas declaraciones recientes de Larcamón, incluida una sobre el regreso del equipo a la Ciudad de México, no fueron bien recibidas internamente. Todo eso terminó por acelerar una ruptura que hoy deja al club en plena transición y al técnico argentino con una mezcla de decepción, enojo y sensación de incomprensión.