Gout Gout rompe récord histórico de Usain Bolt en los 200 metros

El atletismo nos terminó dando una fabulosa historia, ya que el velocista Gout Gout terminó por imponer una nueva marca histórica con un tiempo de 19.67 segundos, en la rama de los 200 metros planos, en Sidney. Un tema que terminó sacudiendo a toda la comunidad del atletismo mundial.

NEW WORLD RECORD: 18-year-old sprint phenom Gout Gout has clocked a stunning 19.67 time in the 200m run, surpassing Usain Bolt’s legendary mark. pic.twitter.com/0Ib8IewQmY — Daily Loud (@DailyLoud) April 13, 2026

El atleta australiano de 18 años logró imponer este registro en el Campeonato de Australia en Sidney. Esta marca no solo se impuso como un nuevo registro en la categoría sub 20. Sino que además superó el tiempo de la leyenda Usain Bolt que lo había obtenido cuando tenía 18 años.

Bolt había dejado un registro de 19.93 segundos durante esta etapa de su carrera, esto le ayudó para convertirse en unos años como una leyenda olímpica y se hizo dueño absoluto a nivel mundial con 19:19.

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Este registro no solo representa algo importante en su carrera individual del joven atleta, sino también es un récord nacional australiano que convierte a Gout en el primer atleta oceáncio en bajar legalmente los 20 segundos en esta prueba.

Gout no ocultó su ambición y quiere seguir rebasando tiempos y acercarse a la marca histórica e intocable con 19.19.