Atlante consigue su primera victoria tras quitarle el invicto a Cruz Azul

Contra todo pronóstico, Atlante dio la gran sorpresa de la Jornada 3 al imponerse 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Banorte, cortando el paso perfecto de La Máquina en el semestre y consiguiendo su primer triunfo del torneo.

Festejo de Luis Puente después de marcar gol / Jam Media Ampliar

Los Potros pegaron justo antes del descanso. Luis Puente apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y vencer a Andrés Gudiño, quien reclamó una supuesta falta en la jugada. Sin embargo, la acción fue válida y el tanto subió al marcador.

El conjunto azulgrana no bajó el ritmo y apenas iniciado el complemento amplió la ventaja con un espectacular disparo de media distancia de Luis Calzadilla, imposible para el guardameta celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copropietario del Querétaro niega acercamiento por Vozinha

Cruz Azul reaccionó al minuto 60 gracias a Nicolás Ibáñez, que acercó a los locales y encendió la esperanza de una remontada. No obstante, Atlante sentenció el encuentro desde los once pasos, luego de un penalti cometido por Willer Ditta, quien además quedó cerca de recibir la tarjeta roja por la dureza de su entrada.

En los minutos finales, Gabriel “Toro” Fernández tuvo la oportunidad de acercar a los celestes, pero desperdició su oportunidad desde la pena máxima, aunque en el último instante Agustín Palavecino hizo el 3-2 final.

Willer Ditta y Jhojan Julio disputando el balón / Jam Media Ampliar

Fue una noche para el olvido de La Máquina y un triunfo histórico para los Potros. Con este resultado, Cruz Azul se queda con seis puntos, mientras que el Atlante llega a cuatro unidades antes del parón por la Leagues Cup.