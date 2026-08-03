Pumas: Coco Carrasquilla revela por qué sacrificó jugar el Mundial 2026 tras su lesión

De cara al debut de Pumas en la Leagues Cup, Adalberto “Coco” Carrasquilla, mediocampista de auriazul y figura de la Selección de Panamá, habló con sinceridad sobre una de las decisiones más difíciles de su carrera: priorizar su futuro profesional sobre el sueño de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Adalberto “Coco” Carrasquilla / Manuel Velasquez Ampliar

¿Qué ocurrió con Coco Carrasquilla?

El panameño sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo el 24 de mayo de 2026, durante la final de vuelta del Clausura 2026 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Aunque fue incluido en la lista de 26 jugadores de Thomas Christiansen con la esperanza de recuperarse a tiempo, la evolución no permitió que sumara un solo minuto en los partidos de fase de grupos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra.

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Carrasquilla y su proceso de recuperación

En conferencia de prensa, previa a la actividad de Pumas en la Leagues Cup y tras su regreso a las canchas ante Juárez, Carrasquilla explicó el proceso:

“Yo creo que era importante volver, tener buenas sensaciones y ya, la verdad, que traía muchas ganas de estar en el campo nuevamente con mis compañeros. Fueron meses difíciles para mí, por esas ganas de jugar ese torneo que uno tanto desea, pero creo que por parte fui muy maduro; me tocó aceptar el momento que cruzaba, que era una lesión muy importante, donde por ahí sabía yo que no podía arriesgar de más porque ponía en juego mi carrera y yo creo que en esa parte fui maduro.

Me di mi tiempo, volví al club, me dieron el tiempo necesario para recuperarme bien; yo creo que por ahí para ponerme en forma y yo creo que a medida de que vayan pasando los partidos, ir buscando mejor sensación, mejor físico y preparado para lo que se viene porque creo que hay un año de mucha ilusión y estoy a disposición para lo que necesita el grupo”, comentó el jugador auriazul.

🚨Coco Carrasquilla sobre su lesión, previo al debut de #Pumas en la Leagues Cup:



“Fui muy maduro, me tocó aceptar el momento que cruzaba, una lesión muy importante en donde no podía arriesgar de más porque podía poner en riesgo mi carrera”. pic.twitter.com/z3prYmuGSI — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) August 3, 2026

El mediocampista de 27 años reconoció que el deseo de representar a Panamá en el Mundial 2026 coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá fue intenso, pero la madurez prevaleció. Arriesgar una lesión que podía complicarse más habría puesto en peligro no solo su presente con los auriazules, sino su trayectoria a mediano y largo plazo.

Carrasquilla jugando en CU / Manuel Velasquez Ampliar

Hoy, recuperado y con ganas renovadas, Coco Carrasquilla se pone a disposición de Esteban Solari y de Pumas. La afición universitaria espera que esa decisión responsable se traduce en un año de ilusión y rendimiento, mientras el mediocampista panameño demuestra que a veces el mayor acto de valentía es saber cuándo detenerse.