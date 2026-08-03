América golea a Santos, toma el liderato del Apertura 2026 y Henry Martín rompe su sequía

América ganó, goleó y se colocó como líder del Apertura 2026 tras vencer a Santos 3-0.

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Las Águilas abrieron el marcador muy rápido en el partido gracias a una anotación de Henry Martín, quien no marcaba en temporada regular de Liga MX desde febrero del 2025.

Tras tomar ventaja, los azulcremas sufrieron el dominio lagunero, quienes tuvieron múltiples oportunidades de peligro, mismas que fueron contenidas por Rodolfo Cota que se convirtió en la figura del partido.

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Brian Rodríguez entró de cambio e inmediato perforó las redes de Acevedo.



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A pesar de eso, al minuto 73, con apenas dos minutos en la cancha, Brian Rodríguez se encontró el balón dentro del área por el costado izquierdo, recortó y marcó el segundo tanto para los de Coapa.

Por último, en el minuto 90 llegó el juvenil Alejandro Cardenas, en lo que apenas fue su tercera participación en primera división, a marcar el tercero y lo que sería su primer gol en el máximo circuito.

¡Entendemos lo inexplicable que es, Coco! Muchas felicidades y no bajemos el ritmo.



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Es así como el América de Guillermo Almada se irá a la Leagues Cup como líder de la competencia con siete puntos.