Raúl Jiménez llora tras marcar con el Fulham; dedica su gol de la temporada a la memoria de su padre / Ryan Pierse

Raúl Jiménez firmó un momento profundamente emotivo durante el duelo entre Fulham y Burnley al anotar un gol que no solo aseguró el resultado, sino que también se convirtió en un homenaje personal lleno de significado.

Fulham vs Burnley / Ryan Pierse Ampliar

El atacante mexicano ingresó al minuto 82 en un partido de alta tensión y cambió el rumbo del encuentro al provocar un penal que él mismo se encargó de ejecutar con determinación pese a la presión del momento.

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Con este tanto, Jiménez mantuvo su efectividad perfecta desde los once pasos al alcanzar 14 goles en 14 cobros, consolidando su especialidad en una jugada que exigía precisión y sangre fría. Llegó a 9 goles en 1,977 minutos disputados esta campaña en la Premier League.

Tras enviar el balón a las redes, el delantero se arrodilló sobre el césped y levantó los brazos al cielo en memoria de su padre, fallecido el pasado 12 de marzo, en una escena que conmovió a compañeros y aficionados.

Sus compañeros no tardaron en acercarse para abrazarlo y acompañarlo en el instante, destacando el gesto solidario dentro del equipo en medio de una carga emocional evidente.

Al concluir el encuentro, el delantero del Fulham continuó visiblemente afectado mientras recibía el respaldo de sus compañeros y cuerpo técnico, reflejando el impacto personal que vivió durante el partido.

Antes de retirarse, Jiménez se acercó a la grada para regalar su camiseta a un niño, momento en el que las cámaras captaron sus lágrimas y la calidez del gesto que cerró una jornada inolvidable dentro y fuera de la cancha.