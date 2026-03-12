Raúl Jiménez Vega, padre de Raul Jiménez fallece a los 62 años de edad

Falleció el padre de Raúl Alonso Jiménez, este jueves 12 de marzo; se trata de Raúl Jiménez Vega, quien murió a los 62 años en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, su lugar de origen.

Raúl Jiménez y padre Raúl Jiménez Vega Ampliar

Cabe señalar que reportes indican que ocurrió en las primeras horas o madrugada, en su domicilio, acompañado de su esposa. Fue una figura muy importante en la carrera de su hijo, ya que lo impulsó y acompañó desde sus inicios en el fútbol hasta su consolidación en Europa.

Respecto a las causas, hay versiones que mencionan complicaciones de salud prolongadas, como una enfermedad delicada que arrastraba desde hace tiempo, e incluso referencias a cáncer de páncreas, pero la familia y reportes oficiales no han confirmado detalles específicos públicamente, manteniendo cierto hermetismo al respecto.

El velorio y la misa de cuerpo presente se realizaron este jueves, con el velatorio alrededor de las 12:15 horas y misa a las 13:00 horas, según información de la Funeraria PROFAM, y fue sepultado en Tepeji del Río, en el panteón San Juan Otlaxpa, en la Parroquia de San Francisco de Asís. La noticia generó condolencias de la FMF, Selección Mexicana, Club América, Fulham, TUDN y muchos más en el mundo del fútbol.

Lamentable pérdida para Raúl Jiménez y su familia. Fuerza y pronta resignación.