Pumas vs Juárez: previa, dónde ver la fecha 3 de la Liga MX Apertura 2026

Pumas vs Juárez será uno de los tres partidos del viernes junto con Puebla vs Chivas a las 19:00 y Atlético San Luis vs Tijuana a las 21:00. Es la última fecha antes del parón por la Leagues Cup.

Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

FC Juárez llega con 0 puntos en 18.º lugar. Dos derrotas por la mínima: 0-1 vs Puebla y 0-1 vs Chivas . Sin goles a favor en el torneo. Busca su primer triunfo y romper la sequía ofensiva de local.

llega con 0 puntos en 18.º lugar. Dos derrotas por la mínima: 0-1 vs y 0-1 vs . Sin goles a favor en el torneo. Busca su primer triunfo y romper la sequía ofensiva de local. Pumas UNAM: 3 puntos, 12.º lugar. Perdió 0-3 en casa ante Pachuca y ganó 2-1 como visitante a Toluca goles de Sebastián Córdova y Víctor Arteaga. Quiere enlazar victorias y sumar de a tres en la frontera.

Asimismo, Pumas ha tenido buen rendimiento en los últimos enfrentamientos. En el Clausura 2026 ganó 4-2. En encuentros previos hay empates y victorias alternadas; Juárez ha ganado algunos de local como el 3-1 en 2025.

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Cabe señalar que Pumas cuenta con plantilla casi completa; Juárez busca recuperar efectividad en ataque con Estupiñán como referencia.

Juárez urge puntos y el primer gol del torneo en casa, mientras Pumas llega con confianza tras el triunfo en Toluca y busca consolidarse antes de la Leagues Cup. El pronóstico favorece ligeramente a los universitarios por mejor forma ofensiva, aunque la localía fronteriza siempre complica.

Pumas vs Juárez DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Viernes 31 de julio

HORA: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Olímpico Benito Juárez

TV: TV Azteca