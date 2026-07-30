Oficial: Toluca rompe el mercado de fichajes con el regreso de Federico Viñas a la Liga MX

Toluca rompe el mercado de fichajes con el regreso de Federico Viñas a la Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca hicieron oficial este jueves la llegada del delantero uruguayo Federico Viñas, uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes en la Liga MX. El atacante de 28 años, exjugador del Club América y del Club León, regresa al futbol mexicano tras su etapa en el Real Oviedo de España y firmó un contrato por cuatro años con el conjunto escarlata.

Federico Viñas / Eurasia Sport Images Ampliar

Con una trayectoria que incluye participación en la Selección de Uruguay y el Mundial 2026, Federico Viñas llega para reforzar el ataque de los Diablos Rojos de cara al Apertura 2026 y se proyecta como socio ofensivo del portugués Paulinho.

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Detalles del fichaje de Federico Viñas a Toluc

Toluca FC alcanzó un acuerdo que ronda los 13.5 millones de dólares e incluye aspectos relacionados con el traspaso previo de Juan Pablo Domínguez. El club mexiquense presentó al refuerzo a través de un comunicado y un video en redes sociales que destaca la tradición uruguaya en la institución, con la participación del histórico Carlos María Morales.

“Ya eres parte del 12 veces, Fede” y “La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas” fueron algunos de los mensajes oficiales del club.

Trayectoria de Federico Viñas: de América a Europa y de regreso

El delantero nacido en Montevideo llegó a la Liga MX en 2019 con las Águilas del América, donde disputó 122 partidos oficiales, anotó 24 goles y dio 4 asistencias. Posteriormente pasó al León, club con el que sumó 16 goles y 5 asistencias en 33 encuentros y se coronó campeón de goleo en una de sus mejores campañas.

En total, en su primera etapa en México acumuló alrededor de 143 partidos, 37 goles y 9 asistencias. Después dio el salto a Europa con el Real Oviedo, donde aportó goles en LaLiga antes de ser convocado para el Mundial 2026.

La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas 🏆🇺🇾 pic.twitter.com/wj1Jkuwi8h — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

¿Qué representa para Toluca el fichaje de Federico Viñas?

La llegada del uruguayo responde a la necesidad de potenciar la zona ofensiva del equipo dirigido por Antonio Mohamed. Con experiencia, juego físico, buen cabezazo y capacidad para asociarse, Viñas se suma a un plantel que busca volver a pelear títulos tras haber conquistado campeonatos recientes.

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La posible dupla Viñas-Paulinho genera ilusión entre la afición de Toluca de cara a los próximos compromisos del Apertura 2026, incluyendo el duelo ante Necaxa. Federico Viñas es nuevo Diablo Rojo; el ex del América regresa a la Liga MX con la misión de aportar goles y experiencia al ataque de Toluca, convirtiéndose en uno de los fichajes de la Liga MX más importantes del semestre.