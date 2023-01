‘Chicharito’ Hernández asegura que le dolió más la eliminación de México en Qatar que no haber ido al Mundial

A casi un mes de haber finalizado el mundial de Qatar 2022, la eliminación de la selección mexicana sigue pegando duro en muchos mexicanos, uno de ellos fue en Javier Hernández quien no fue tomado en cuenta por Gerardo el Tata Martino para participar en dicha justa mundialista.

Sobre este tema, el Chicharito habló en exclusiva para TUDN donde confesó que le dolió bastante ver como la Selección Mexicana se fue en Fase de Grupos, incluso más que el no haber asistido al Mundial.

" Aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, me dolió no haber podido estar, pero me dolió más que México se haya quedado fuera de Fase de Grupos”

Cabe señalar que el máximo goleador del combinado nacional, no es llamado desde septiembre del 2019. El último partido que disputó fue uno de caracter amistoso ante Estados Unidos.

A partir de esa fecha Javier Hernández no ha vuelto a portar la camiseta de la selección mexicana por temas de indisciplina.

Por último, antes del inicio del Mundial, se tenía la esperanza que Javier Hernández fuera convocado, sin embargo, Gerardo Martino fue determinante en su decisión y dejó fuera al máximo anotador del combinado azteca quien anhelaba estar en Qatar 2022 con el Tricolor.