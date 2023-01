Cuauhtémoc Blanco alza la mano para dirigir al América o la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco es uno de los futbolistas más grandes que ha tenido México y también de los más polémicos, a tal grado que hoy en día es gobernador de Morelos, una de las entidades de más exigencia en todo el paí. Sin embargo, a pesar de su cargo político, el divo de Tepito no se aleja del futbol y aún sueña con volver.

Al Temo aún le queda año y medio de gubernatura, y aunque tiene claro que puede pelear por más puertos dentro del gobierno, ya sea estatal o federal, no ve lejos un posible regreso al futbol y hasta se candidateó para dirigir al América o la Selección Mexicana.

“Si se da, pues qué bueno y si no, me regreso al futbol; como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, o hasta ir a dirigir al extranjero, no me cierro a nada, pero hay que ir paso a paso”, dijo Blanco en un evento público este miércoles.

Esta no es la primera vez que Cuauh le hace ojitos al equipo de sus amores o al Tricolor. En reiteradas ocasiones ha manifestado su deseo de ayudar al futbol mexicano, sin embargo en los últimos años se ha metido de lleno en su papel de gobernador.

Se desconoce si Cuauhtémoc tenga su curso de director técnico, sin embargo su idea es clara y en un futuro, seguramente lo veremos en los banquillos del balompié mexicano.

¿QUIERE SER PRESIDENTE DE MÉXICO?

A Blanco le ha gustado tanto la política, que hace unos meses soltó que le gustaría ser Presiente de México sin embargo, esa ‘locura’ no la tiene tan clara y aseguró que primero deberá hablar con el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para las posibilidades que hay de seguir en algún cargo público.

“Espero tener otra reunión con el Presidente y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, claro que me gustaría para seguir ayudando a México, pero no me voy a casar con la idea. Depende de muchas cosas”, dijo el exfutbolista.