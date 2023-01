Diego Lainez y sus números en Europa

Terrible lo que esta sucediendo con Diego Lainez, pues el mexicano no ha sumado minutos con su actual equipo el Sporting Braga, conjunto en donde como préstamo a mediados de 2022 en busca de nuevos objetivos tras su mal paso en el Betis.

Sin embargo, parece que el brillo de Lainez ya no luce en Europa, pues si no la arma en el braga deberá volver al Betis, pero el conjunto verdiblanco ya no lo quiere en sus filas, entonces el futuro del joven estaría en la Liga MX.

De acuerdo con diversos reportes, factor como muchos le llaman estaría de regreso en el futbol mexicano y Tigres sería una de las opciones para que Diego vuelva a retomar su buen ritmo de juego.

Lainez se fue a Europa a inicios de 2019 en donde apostó por el Betis, pese a que también el Ajax quería al jugador, pero el optó por llegar a España en donde arrancó bien pues tuvo 12 partidos, pero su ritmo poco a poco se vino abajó.

Con el mando de Manuel Pellegrino, Lainez sólo participó en en 21 juegos de 38 duelos en donde no logró goles, pero si dos asistencias; en la Copa del Rey y Europa League el mexicano concretó 4 anotaciones.

Ahora con el Braga, tan sólo ha marcado un sólo gol, pero ahora su nombre está mas que borrado de la lista del cuadro portugués, además no participó con la Selección Mexicana en Qatar 2022 al no entrar en los planes de Gerardo Martino.