Chicharito habla de su regreso a Chivas; ¿Cuándo sería?

Javier “Chicharito” Hernández está por comenzar una nueva temporada en la MLS con el LA Galaxy, pero antes de ello se dio el tiempo de hablar de las Chivas para TUDN y si hay posibilidad de un regresó al conjunto rojiblanco.

“No lo sé, siempre lo he mencionado, no lo sé,. Depende de muchísimo factores y siempre lo voy a responder. Espero que la gente que ama a Chivas como yo lo hago, lo entienda y no se me juzgue”.

Además, comentó la importancia de su etapa con el Guadalajara en su carrera:

“Yo le di mi vida a Chivas, crecí en Chivas, ellos me dieron una vida extraordinaria. Creo que los dos logramos historia, fui campeón, campeón de goleo, he sido el único jugador mexicano que se ha ido directamente a un equipo Triple A de Europa, la inauguración del estadio… O sea hay una historia de Chicharito y Chivas”

Finalmente, añadió que para demostrar su amor por el equipo no es necesario que haya una segunda parte en el rebaño sagrado

“No porque no pueda haber una segunda parte se me tiene que juzgar y que no amo a Chivas. Yo amo y adoro a Chivas, pero hay muchísimos factores, pero ahora me debo a esta institución (LA Galaxy)”.