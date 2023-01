A un mes de Argentina Campeón del Mundo

Argentina tocó la gloria al derrotar a Francia en penales en el Mundial de Qatar 2022.

Uno de los jugadores más importantes logró levantar dicho trofeo que se le había negado justas atrás.

Messi conquistó en Qatar 2022 su primera Copa del Mundo, luego de un fallido intento en Brasil 2014, cuando llegó a la Final y perdió ante Alemania.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Alejandro Zendejas jugará con Estados Unidos

Este miércoles 18 de enero se cumplió un mes de la hazaña.

Además, el jugador del PSG, mostró su alegría por medio de sus redes sociales.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos.

“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… ¡¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!!!”, posteó Leo Messi en su cuenta personal de Instagram.

El astro argentino no fue el único que recordó y celebró, el técnico Scaloni,, también recordó el histórico momento en su cuenta personal de Instagram.

“A un mes del sueño de TODO un glorioso día , no habrá nada igual , ver feliz a TU gente tiene un valor incalculable, ¡¡¡vamos Argentina de mi vida!!!”, posteó Scaloni.