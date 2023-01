Dani Alves comparecerá ante la justicia española ¡En calidad de detenido!

Preocupación al máximo en Pumas, luego de que este miércoles se diera a conocer que, Dani Alves, el astro brasileño deberá viajar a Barcelona para atender una acusación de agresión sexual de una joven, por lo que comparecerá ante la justicia española, pero los más preocupante es que lo hará en calidad de detenido.

De acuerdo a medios ibéricos, el jugador de Universidad Nacional ya fue notificado y estará aterrizando el próximo viernes en tierras catalanas para presentarse ante las autoridades.

En caso de confirmarse, el defensor se estaría perdiendo otro partido de la Liga MX con el cuadro universitario, luego de que el pasado fin de semana no estuviera con Santos debido al fallecimiento de su suegra.

Dani está acusado de una agresión sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre, situación que el jugador niega rotundamente y ya ha hablado del tema un par de veces dando su versión de los hechos.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, dijo hace una semana a una cadena de TV española.

Por ahora, Alves no ha regresado a México y se mantiene en Brasil a lado de su pareja, Joana Sanz, por lo que Rafael Puente del Río deberá preparar el partido contra León del próximo domingo sin su principal referente.

En caso de ser declarado culpable, Alves podría enfrentar un largo juicio y lo haría tras las rejas, algo que evidentemente terminaría con su aventura en el futbol mexicano.

