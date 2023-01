Diego Lainez, la joya que eligió mal y hoy se apaga poco a poco

Diego Laínez se perfila para regresar al fútbol mexicano en las próximas semanas, luego de que en cuatro años en Europa no se pudo consolidar.

En enero del 2019 llegó al Betis por una cantidad de 14 millones de euros, por lo que era una de las grandes promesas del balompié nacional y del conjunto sevillano. Rápidamente comenzó a tener oportunidades, sin embargo, con el paso del tiempo no llegó a consolidarse.

A lo largo de los tres años y medio con el conjunto bético, disputó un total de 72 partidos, en los que apenas marcó cuatro goles y dio seis asistencias.

Por su parte, en el último semestre con el Sporting Braga tampoco pudo tener constancia y apenas vio actividad en 13 encuentros con dos goles y dos pases para anotación.

De hecho, en los cuatro años que permaneció en el viejo continente apenas jugó los 90 minutos en dos partidos, además de que disputó un total de 3116 minutos, lo que es equivalente a apenas 34 partidos completos.

Es así como terminará la aventura de Diego Laínez en Europa, con números negativos.

Hola soy Diego Lainez, quiero regresar al club que me debutó y envió a Europa.



En los últimos años no completo ni 4 partidos,no fui a la copa del mundo, solo estoy pidiendo 2 millones de dólares de sueldo 💵 por qué llego en calidad de figura.



Pobre, solito se hundió. pic.twitter.com/8OEqx0qrVx — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) January 18, 2023

PREMATURO DESPUNTE Y DECIDIONES EQUIVOCADAS

Para micha gente de futbol, entre prensa, afición y sus propios compañeros y DTs, el que Diego Lainez se haya marchado a Europa apenas con 18 años cumplidos, fue un proceso adelantado y ahora el tiempo parece, les ha dado la razón.

Si bien, en la Liga MX brilló con América y despuntó en el torneo donde salió Campeón, Lainez aún tenía muchas cosas que mejorar, pero decidió irse a España, donde pretendía ser una estrella y titular indiscutible, pero no pudo competir. El nivel y las oportunidades no le alcanzaron al mexicano y de a poco fue perdiendo protagonismo y reflectores.

Hoy, su carrera está a la deriva, no tiene equipo y su regreso a la Liga MX está envuelto ya en polémica. América lo buscó y no quiso por temas salariales, Tigres lo quiere, pero necesita acomodar su plantilla. Su agente pide mucho dinero y su entorno parece no ser el más sano.

Así es como la gran joya del futbol mexicano se ha ido apagando poco a poco y aunque tiene 22 años y todavía un buen futuro por delante, el futbol lo ha castigado y busca una segunda oportunidad.