Cabañas, con problemas de vista a 13 años de su incidente

Salvador Cabañas es uno de los mejores jugadores que han llegado al futbol mexicano en los últimos años, sin embargo su carrera acabó de la forma más dramática e inesperada cuando el 25 de enero del 2010, fue atacado en un bar de la Ciudad de México, recibió un balazo en la cabeza y de milagro sobrevivió.

Hoy, a 13 años de aquella fatídica noche, el paraguayo se siente cada vez mejor de salud y aunque su vida cambió por completo, se dice pleno a lado de sus seres queridos.

“Estoy bien, me siento totalmente recuperado que es lo más fundamental, feliz con la familia. Mi día a día ha cambiado mucho, me retiré de lo que más quería que era el futbol y todo eso. Pero seguimos presentes”, declaró Chava en exclusiva con W DEPORTES.

A pesar de su buena actitud ante la vida, es innegable que el impacto le ha dejado secuelas e incluso se ha resignado a vivir para siempre con el proyectil todavía alojado en su cabeza.

"Estoy al 100%, la bala sigue en la cabeza. Es difícil de quitarla, es muy peligroso. En mi caso ya no me quiero operar, prefiero seguir así, si ya no juego más al futbol, estoy tranquilo así, muy contento".

Cabañas dice que ya no puede ver bien de un ojo:

“Tengo un problema de la vista, del lado izquierdo ya no veo muy bien”.

Sin embargo, a pesar de la tragedia que le tocó vivir, Salvador reflexiona sobre lo sucedido y dice no arrepentirse de nada, salvo haber estado aquella noche en el famoso bar Bar.

"Me arrepiento de haber estado presente en ese lugar, pero a nivel profesional no me arrepiento de nada, dejé muchas cosas en los clubes donde he estado de jugador y la verdad contento y feliz en ese sentido".

Sobre dirigir a un club o ser directivo en México, el exjugador se dice dispuesto a intentarlo, pero no lleva prisa por ello.

“Estaría bueno, pero no hay que apurarse, hay que esperar el momento y si por ahí se da, estaremos a las órdenes”.

REGRESÓ A COAPA

Salvador Cabañas está de visita en la Ciudad de México y aprovechó para visitar las instalaciones del club América, lugar donde marcó una época importante y se convirtió en uno de los últimos grandes ídolos del club azulcrema.

En un video compartido en las redes sociales del equipo, se ve a Chava con el Tano Ortiz, actual DT y de muy buen humor saludando a viejos conocidos en el nido y a los jugadores del plantel actual, que se le rindieron en halagos al paraguayo.