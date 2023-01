La goleada ante Santos fue injusta: Rafa Puente EN EXCLUSIVA

En exclusiva para Pasión W, habla Rafa Puente Jr, técnico de los Pumas.

Uno de los principales temas que le preguntaron, fue acerca del nivel mostrado del equipo en la pretemporada y en las dos jornadas.

“Si, por supuesto que tenemos un techo más alto y estamos ocupándonos de llegar lo más pronto a él, el partido del fin de semana, fue un justo vencedor Santos, pero me parece que el marcador es demasiado castigador porque también tuvimos nuestras oportunidades”.

DERROTA INJUSTA

Luego de la caída en Torreón el fin de semana, Puente del Río dijo que más allá de que Santos fue justo ganador, la goleada terminó siendo injusta y aseguró que su equipo está haciendo bien las cosas y va por buen camino.

¿Cuanta credibilidad tiene su proyecto en Pumas?

¿La cara en Torreón es la que veremos de la UNAM?

Respecto a la situación que esta viviendo Dani Alves ante la justicia española y una presunta agresión sexual, esto fue lo que dijo

“Sería imprudente emitir un juicio sobre algo que no sé (sobre el caso de Dani Alves) no soy de evadir, nunca lo he sido y tampoco lo seré. Recibió un permiso para estar con su esposa en España por la pérdida de su suegra y cuando vuelva tendrá que pelear para ganarse un lugar en el equipo.”

´Por último, al respecto de la no renovación del “Chispa” Velarde y la molestia que esto generó en la afición, esto mencionó

“Cuando yo recibí la invitación para dirigir la directiva solo me dejó al equipo que teníamos en ese momento. Personalmente lo hable con Efraín que con la directiva y cuerpo técnico no teníamos contemplado extender su renovación”.