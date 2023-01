José Juan Macías, cerca de regresar a las canchas, cuando Chivas más lo necesita

Buenas noticias para Chivas. José Juan Macías regresó a los entrenamientos, luego recuperarse de la cirugía que se realizó en la rodilla, tras la ruptura de los ligamentos cruzados. Este martes se pudo observar al atacante mexicano en las instalaciones de Verde Valle junto a resto de sus compañeros.

JJ Macías no juega un partido oficial desde mayo del año pasado contra Atlético de San Luis. Además, el regreso del goleador rojiblanco es importante para el rebaño, ya que Alexis Vega esta lesionado y la llegada de Daniel Ríos y Carlos Cisneros no ha sido la más efectiva, pues no han anotado ni un gol en las tres fechas disputadas.

Después de verle entrenando, esta claro que la vuelta de José Juan a las canchas se dará muy pronto, de hecho, se espera que el futbolista azteca pueda tener algunos minutos en la próxima fecha ante Bravos de Juárez en la frontera.

Chivas ha ido de más a menos en este Clausura 2023, con una victoria en su debut y una derrota apenas el fin de semana pasado, así que Velijko Paunovic tiene que darle vuelta a la situación y reencontrarse con el camino del triunfo.

¿LA SOLUCIÓN A LA CRISIS DE GOL EN CHIVAS?

Si bien, aún faltan semanas para que JJ se ponga a tono y pueda volver a competir a alto nivel, su llegada podría significar la solución a la falta de gol de un equipo que ha perdido a su máxima figura por varios partidos, como el caso de Alexis Vega y la incertidumbre en la posición de centro delantero, que nadie sabe quien ocupa.

Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos no se han ganado ese lugar titular y Paunovic ha tenido que improvisar a jugar hasta sin un 9 nominal en pretemporada y algunos minuto de los primeros 3 juegos de este Clausura 2023.

Además, dieron de baja a Santiago Ormeño, que no se hizo de un nombre en Chivas, aunque su caso sigue en análisis y de último hora podría recibir una última oportunidad de seguir como rojiblanco.

¡Está de regreso! 👏



JJ de vuelta a las canchas 🤩 pic.twitter.com/pHwlJEnMUR — CHIVAS (@Chivas) January 24, 2023