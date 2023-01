En el futbol mexicano se nota más el negocio: Gerardo Martino

A casi dos meses de que México fuera eliminado de la Copa del Mundo y así, culminar con su ciclo en el Tricolor, Gerardo Martino habló por primera vez sobre su sentir en el fracaso azteca, lo que vio en el futbol nacional y algunos aspectos que, a su parecer, no lo dejan crecer como debería.

Fue para una estación de radio paraguaya, país que lo quiere como si fuera uno de los suyos por el buen papel que hizo en Sudáfrica 2010. Ahí, el Tata se destapó y primero dio las gracias y aseguró que fue un honor haber estado en el banquillo mexicanos.

“Fue un honor de haber podido estar en una selección como la mexicana, jugar una eliminatoria diferente, poder acceder al Mundial y haber competido. Competimos bien los tres partidos. No alcanzamos nuestro nivel de los dos primeros años pero sí mejoramos el último año. Entiendo que debimos clasificar segundos”.

Después, Martino se fue soltando poco a poco y desmenuzó algunos puntos que para él, afectar al futbolista mexicano y el nivel al cual no pueden llegar a competir en torneos importantes. Entre ellos, el negocio, antes que el futbol y segundo, los altos sueldos y cifras que se manejan en la Liga MX.

“Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra de eso, porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero me gustaría que fuera algo más equitativo. No hay que dejar de lado lo futbolístico y que el futbol también tenga un plan y no sea solo para lucrar. Si el futbol muere, también muere el negocio”.

Lamentó que el jugador mexicano no tenga mercado europeo, porque tiene calidad individual, sin embargo se paga muy bien y eso impide que muchos se atrevan a sacrificar el bolsillo por ir al viejo continente.

“En México pasa algo particular: se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 mdd y no me imagino en Argentina, es algo que no podría existir pero si se diera, no imagino que valga 10 mdd interno y no tenga mercado internacional. Entonces me parece que es equilibrar, escuchar a la gente de fútbol y al que sabe del negocio”.

EL TATA HABLÓ POR PRIMERA VEZ TRAS SU ADIÓS DE MÉXICO

Gerardo Martino rompió el silencio y soltó varias bombitas, incluida esta 👀

“En México se da esta particularidad, es un país muy fuerte, hay instituciones muy sólidas y que pagan buen dinero y entonces se da esto que hay ventas que son importantes pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice deberían ir fuera y no tienen mercado europeo. Eso daña porque queda en casa y el futbolista no termina de crecer”.

¿Y SOBRE LAS CRÍTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

El Tata Martino respeta las críticas y señalamientos de la prensa, y asegura que más allá de lo que se diga, no afecta el trabajo que se termina haciendo a nivel cancha.

“No creo que medir el grado de justicia o injusticia. En la medida que uno reconoce y la importancia de los medios. El lugar del periodismo, en mi humilde opinión, es algo que va a seguir creciendo y nosotros no intentamos modificar nada en la relación con las otras áreas. Estoy con estas condiciones. No es algo que me parezca relevante. No por minimizar sino porque eso se va al diablo si el equipo gana ahí mueren las disputas. Forma parte de nuestra profesión y una experiencia importante que me enriquecerá en lo que queda de mi carrera”.