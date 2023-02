César Montes, el jugador más caro del mercado de invierno en el futbol español

El mercado invernal de fichajes en la Liga Española fue pobre en cuanto a movimientos, sin embargo, César Montes fue el traspaso más costoso, luego de cumplir su sueño europeo y firmar con el Espanyol de Barcelona. La cantidad que pagó el conjunto catalán a Monterrey fueron 8 millones de euros.

Y de entrada, cada peso está valiendo la pena para los periquitos, ya que, en tan solo 4 partidos de Liga disputados, el Cachorro ya está dentro del top 3 de defensores con más balones cortados y más duelos aéreos ganados en lo que va del 2023.

Tras el defensa mexicano, la segunda operación más alta fue la de Abner, lateral izquierdo brasileño quien firmó con el Betis por 7 millones de euros, según Transfermarkt, y le sigue Viktor sygankov, extremo del Girona por 5 millones de euros.

Asimismo, el Atlético de Madrid fichó a Memphis Depay en el cuarto puesto, con 3 millones de euros, mientras que el top 5 lo cierra José Gragera, mediocampista que terminó también en el Espanyol por 2.8 mde.

El Barcelona pudo llevarse al mexicano Julián Araujo por un acuerdo de 4 millones de euros, quien milita en Los Ángeles Galaxy de la MLS, pero finalmente no se cerró al no tener los papeles a tiempo. Por ende, en este mercado de fichajes no tiene ninguna alta, al igual que el Real Madrid que no registró nuevos futbolistas.

La bandera de México se ondeó muy alto en ese aspecto, ahora solo faltan más caras en las principales ligas del viejo continente.