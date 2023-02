Dani Alves, protegido en prisión; está deprimido y aislado de otros presos

El panorama para Dani Alves no luce tan gris estando en prisión. De acuerdo a medios españoles el ex futbolista de los Pumas goza de ciertos privilegios cosa que los demás reos no pueden disfrutar.

Alves se mantiene en Brians 2 en Barcelona, en donde según un testigo que visitó dicha prisión, el brasileño recibe un trato muy diferente a los demás “por ser un futbolista importante y por también ser un caso importante”. Comentó la persona.

“Cuando yo he venido a visitar a los reos, y además por lo que yo he podido escuchar. A Dani Alves lo acompañan cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo protegen de los demás”, culminó.

Además, se ha publicado que el ánimo del futbolista ha venido a menos en las últimas horas. La semana pasada tuvo algunas actividades recreativas y hasta jugó futbol en un torneo entre reos, sin embargo, convive y sale poco.

De acuerdo a AS, Dani ha considerado inscribirse a uno de los múltiples talleres recreativos con los que cuenta el penal, para distraerse, mientras espera noticias de su situación legal.

Además, Joana Sanz aclaró todo sobre su pareja y es que en días recientes corrió el rumor de que la modelo le habría pedido el divorcio al jugador.

Días atrás su actual pareja acudió a la cárcel donde se encuentra el jugador y esto fue lo que comentó.

“No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida”, señaló la modelo española a los medios locales.

El caso de Dani Alves aún sigue en la cuerda floja y pese a tener ciertas comodidades su salida de prisión aún luce muy lejana.