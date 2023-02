Los naturalizados que están en el radar de Diego Cocca para jugar en la Selección Mexicana

Ha iniciado oficialmente una nueva era en la Selección Mexicana de la mano de Diego Cocca, uno de los técnicos más exitosos de los últimos años en la Liga MX; bicampeón con Atlas y que a partir del viernes pasado se ha hecho cargo del equipo Tricolor de cara al Mundial del 2026.

Y es justo en ese camino rumbo a la Copa del Mundo, que Diego tiene una tarea muy especial; no solo dar resultados con la Selección, sino regresarle una identidad, un estilo de juego, alegría y sobre todo, los goles que se fueron de la mano del Tata Martino después de la pandemia y para ello, hay tres jugadores clave, que son del total agrado de Cocca y que jamás han vestido la camiseta verde.

¿Por qué?, pues porque no nacieron en nuestro país, pero que, con su calidad, goles y talento, se han puesto en el radar, al menos de la afición, que ya sueña con verlos algún día en la Selección Mexicana y que desde ya, deben estar en la lista de espera de alguna oportunidad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hugo Sánchez toma fuerza para ser nuevo DT de Cruz Azul

Hoy en W DEPORTES, detallamos cómo está la actualidad de trámites de Julio César Furch, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, tres de los favoritos de Cocca.

JULIO CÉSAR FURCH

El emperador no tiene dudas: !Quiere jugar para México!. Desde hace dos años, Julio Furch culminó su trámite de nacionalización y aunque abiertamente en el pasado ya dijo que si está dispuesto a ponerse la playera verde, sabía que el tiempo no le iba a dar para pelear un lugar en Qatar 2022.

Ahora, con Diego Cocca al mando, el goleador está más presente que nunca. De su mano, La Academia ganó dos títulos seguidos de Liga MX y aunque hoy en día, hay dos mexicanos de nacimiento que la están rompiendo en ataque, como Santiago Giménez y Henry Martín, Julito puede competir.

JULIÁN QUIÑONES

Otro de los íconos del Atlas Bicampeón y que, cuando su carrera parecía venir a menos, tras polémicas con Tigres y escándalos fuera de la cancha en Lobos, Diego Cocca logró meterlo en cintura y convirtió al colombiano en un crack.

La situación de Julián es más compleja, ya que, hasta la fecha, ni siquiera ha iniciado trámites para naturalizarse, aunque en épocas recientes, en el entorno de los medios tapatíos, viene subiendo el rumor de que el interés está.

Además, sumado a lo anterior, Quiñones todavía deberá pedir su cambió de nacionalidad, ya que llegó a jugar hace algunos años un torneo Sub 20 con la selección Colombia.

ÁLVARO FIDALGO

Este es el más complicado, pero no lejano, ni descabellado. Incluso el propio español del América no ha descartado la idea de naturalizarse. La temporada pasada tocó el tema en una entrevista y si bien, aclaró que por ahora no es su prioridad, aceptó que sería lindo jugar para la Selección.

Y si bien, Diego Cocca no lo ha dirigido todavía, si lo tuvo y fue de los que pidió sin dudar para el Juego de Estrellas de la Liga MX contra la MLS, y se deshizo en elogios para el mediocampista de las Águilas previo a un desafío de habilidades.

Todo eso sin contar que, en redes sociales, los memes, las bromas y las peticiones para que Fidalgo sea mexicano van en aumento y la afición ya se hace ilusiones con un medio campo formado por Luis Chávez y el Maguito.